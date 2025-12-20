السبت 20 ديسمبر 2025
رياضة

إنبي يلتقي طلائع الجيش اليوم السبت في كأس عاصمة مصر

انبي
انبي
كأس عاصمة مصر، يلتقي فريقا إنبي وطلائع الجيش في الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة إنبي وطلائع الجيش 

ويسعى كلا الفريقين إنبي وطلائع الجيش إلى تحقيق الفوز لاقتناص صدارة المجموعة الأولى التي تضم معهما فرق الأهلي وسيراميكا وفاركو.

وفاز إنبي بمباراة الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر على الأهلي بهدف دون رد، فيما فاز طلائع الجيش على سيراميكا بثنائية نظيفة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كاس عاصمة مصر 

فاركو 6 نقاط

طلائع الجيش 3 نقاط

إنبي 3 نقاط

الأهلي 3 نقاط 

سيراميكا 0

حكام مباراة إنبي وطلائع الجيش 

مجموعات كأس عاصمة مصر
المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود، أيضا مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

بينما سيواجه فريق بيراميدز نظيره فريق الجونة، على ملعب خالد بشارة بالغردقة، اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الرابطة.

كأس عاصمة مصر مباراة إنبي وطلائع الجيش أنبي طلائع الجيش

