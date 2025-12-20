الفيوم تحتفل بتعامد الشمس على معبد قصر قارون غدا

18 حجم الخط

تحتفل غدا الأحد محافظة الفيوم، بالظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر صباح يوم 21 من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وتستمر قرابة 25 دقيقة، في حدث عالمي وظاهرة فلكية فريدة، إيذانا ببداية فصل الشتاء.

احتفال سنوي بمشاركة الثقافة والسياحة

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، إنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون، مع بداية فصل الشتاء، فإن المحافظة توليها اهتمامًا بالغًا، لكونها ظاهرة فلكية فريدة، ويشارك في تنظيم الاحتفالية بالتعاون مع المحافظة، وزارتا الآثار والثقافة، وهيئة تنشيط السياحة بالفيوم، وتأتى فى إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية.

معلومات عن معبد قصر قارون

1-بني المعبد في أواخر العصر البطلمي

2- أنشأه الملك بطليموس الثاني، عام 260 قبل الميلاد

3- كان المعبد مخصص لعبادة إلههم في ذلك الوقت، التمساح أو الإله "سوبك"، معبود منطقة الفيوم

4- يحتفظ المعبد بشكله وتفاصيله التي أنشئ عليها حتى الآن

5- يوجد المعبد في قرية أباظة التي تتبع مركز يوسف الصديق، جنوب غرب بحيرة قارون، ويبعد 50 كيلو مترًا شمال غرب مدينة الفيوم، و8 كيلو مترات من الساحل الشمالي لبحيرة قارون.

6- تم بناء المعبد بنفس طريقة بناء الأهرامات، واستخدم في بنائه علوم الهندسة والفلك معًا، حتى تمكن القائمون على بنائه من وضع قدس الأقداس بموضع تتعامد عليه الشمس يوم 21 ديسمبر من كل عام، في تمام الساعة 6.45 دقيقة، وتستمر لفترة تقارب النصف ساعة، احتفالا ببدء فصل الشتاء

7- يتكون معبد قصر قارون من 3 صالات، تقع بعد قدس الأقداس، وبه سلَّمان؛ واحد على الجانب الأيمن، والآخر على الجانب الأيسر، والسُّلَّمان يصلان إلى سطح المعبد.

8- يتكون المعبد من 100 حجرة كان يستخدمها الكهنة احفظ الغلال وحفظ ممتلكاتهم الشخصية

9- تم ترميم المعبد بمشاركة جامعة سيينا الإيطالية، مع المجلس الأعلى للآثار، عام 2011، واحتج الأهالي علي مشروع الترميم فتوقف المشروع، بسبب خوفهم من أن يكون مشروعا وهميا، لا يهدف إلا لنهب آثار المعبد، في ظل غياب الأمن عقب الثورة.

10- تم ترميم بعض الحوائط بأحجار تم جلبها من أسوان لإصلاح بعض الانهيارات الجزئية أو تشوه السطح في بعض حوائط القصر.

11- لا علاقة لمعبد قصر قارون باسم قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، إنما الاسم مستمد من قرب المعبد من بحيرة قارون

12- الاسم الأثري للمعبد هو معبد ديونسياس، وهو اسم اله الحب والخمر عند سكان الفيوم في ذلك الوقت.

13- قدس الأقداس بالمعبد يتكون من 3 مقصورات، المقصورة اليمني كان يوضع عليها تمثال الإله سوبك، والمقصورة الرئيسية لتأدية العبادات والمقصورة اليسرى لمومياء الإله سوبك أو التمساح.

14- الشمس تتعامد علي المقصورة اليمني حيث كان يوجد تمثال الهاهم، ولا تصل المقصورة اليسري حتي لا تتلف مومياء سوبك.

15- كان يوجد أسفل قدس الأقداس ممرات تؤدي إلي الغرف الداخلية كان يستخدمها كهنة المعبد.

يذكر أن معبد قصر قارون يقع على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.