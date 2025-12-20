منطقة الفيوم لكرة القدم تنظم مهرجان البراعم الأول لمواليد"2013 حتى2027"

18 حجم الخط

أقامت منطقة الفيوم لكرة القدم مهرجان البراعم الأول، اليوم السبت، على ملاعب المدينة الرياضية بـ"دمو"، وشارك في المهرجان 400 لاعب من مواليد 2013، 2014، 2015، 2016، 2017 .

تقسيم الفرق الي مجموعات ونظام المسابقة

شارك فى المهرجان فرق المقاصة أ وب، والفوايد،والساحة الشعبية "الفاروق"، واهلى الغرق، وابوكساه، وقلهانة"نجوم الفيوم"، ووطنى الغرق، وابشواى، والهلال، وجولدن جيت، واطسا، وتم تقسيمهم الى مجموعات حسب المواليد، وتم تقسيم ارض الملعب الى 5 ملاعب تناسب اعمار اللاعبين وادار المباريات حكام منطقة الفيوم لكرة القدم شريف حسن – مصطفى كامل – عمر مكاوى- حازم صبرى – محمود عبد الحكيم.

حضور أولياء الأمور كل المباريات

وشهدت المباريات حضورا كبيرا من أولياء أمور اللاعبين والمدربين من أبناء المحافظة، من بينهم الكابتن أحمد راضى المشرف على الكرة فى نادى أبوكساه، والكابتن حسن على رئيس قطاع الناشئين فى سيلا.

وشهدت المباريات تنافسا بين اللاعبين، وقد اعتادت منطقة الفيوم لكرة القدم إقامة مهرجانات البراعم، لاكتشاف المواهب في سن مبكرة، حتي يمكن رعايتهم والاعتناء بهم.

وقد حرصت المنطقة والمدربين على تكريم الراحل الكابتن محمد نصر عضو مجلس إدارة منطقة الفيوم الأسبق والمدير الإدارى لفريق سنورس، والذى رحل عن عالمنا الأسبوع الماضى فى لفتة طيبة من الكابتن محمد فاروق المشرف على قطاع الناشئين فى مركز شباب الفيوم ورئيس شركة الفاروق.

