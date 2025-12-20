السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

منطقة الفيوم لكرة القدم تنظم مهرجان البراعم الأول لمواليد"2013 حتى2027"

مهرجان براعم كرة
مهرجان براعم كرة القدم، فيتو
18 حجم الخط

أقامت منطقة الفيوم لكرة القدم مهرجان البراعم  الأول، اليوم السبت، على ملاعب المدينة الرياضية بـ"دمو"، وشارك في المهرجان 400 لاعب من مواليد 2013، 2014، 2015، 2016، 2017 .

تقسيم الفرق الي مجموعات ونظام المسابقة

شارك فى المهرجان فرق المقاصة أ وب، والفوايد،والساحة الشعبية "الفاروق"،   واهلى الغرق،  وابوكساه، وقلهانة"نجوم الفيوم"، ووطنى الغرق،   وابشواى، والهلال،  وجولدن جيت،  واطسا، وتم تقسيمهم الى مجموعات حسب المواليد،  وتم تقسيم ارض الملعب الى 5  ملاعب تناسب اعمار اللاعبين وادار المباريات حكام منطقة الفيوم لكرة القدم  شريف حسن – مصطفى كامل – عمر مكاوى-  حازم صبرى – محمود عبد الحكيم.

حضور أولياء الأمور كل المباريات

وشهدت المباريات حضورا كبيرا من أولياء أمور اللاعبين والمدربين من أبناء المحافظة، من بينهم الكابتن أحمد راضى المشرف على الكرة فى نادى أبوكساه،  والكابتن حسن على  رئيس قطاع الناشئين فى سيلا.

 وشهدت المباريات تنافسا بين اللاعبين، وقد اعتادت منطقة الفيوم لكرة القدم  إقامة مهرجانات البراعم، لاكتشاف المواهب في سن مبكرة، حتي يمكن رعايتهم والاعتناء بهم.

ننشر اعترافات مدرب كرة القدم المتهم بالاعتداء على أطفال بالمنصورة

حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)

وقد حرصت المنطقة والمدربين على تكريم الراحل الكابتن محمد نصر عضو مجلس إدارة منطقة الفيوم الأسبق والمدير الإدارى لفريق سنورس، والذى رحل عن عالمنا الأسبوع الماضى فى لفتة طيبة من الكابتن محمد فاروق المشرف على قطاع الناشئين فى مركز شباب الفيوم ورئيس شركة الفاروق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ابناء المحافظة 2013 إكتشاف المواهب الاسبوع الماضى أولياء الأمور قطاع الناشئين مركز شباب الفيوم منطقة الفيوم لكرة القدم

مواد متعلقة

الزمالك ينهي تجديد ملعب الناشئين 2، واستعدادات مكثفة لافتتاح ملعب 1 قريبًا

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

مقاتلون ضد النازية الجديدة.. قائمة الشرف لنبلاء السياسة حول العالم.. رفضوا العدوان على غزة.. اعتبروه هولوكوست جديدا وإعادة لمحرقة هتلر.. وساندوا الحق الفلسطيني دون مساومات أو خوف

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

زغلول صيام يكتب ذكريات من الأمم الأفريقية: قصة اختيار حسام حسن للمنتخب في 2006.. عندما ترك العميد المعسكر وعاد في الواحدة صباحًا.. وحكاية تسخين العضلات في الجيم.. وتراك الخيول سر استبعاد حازم إمام

تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية روسيا (صور)

الكاف يعلن تغييرات جذرية: أمم أفريقيا كل 4 سنوات

خسارة بلدية المحلة والمنصورة، نتائج مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواجهتان فقط أمام الفراعنة.. تاريخ مشاركات زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكوسة في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل جديدة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads