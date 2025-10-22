بحضور 4 آلاف سائح، أسوان تحتفل بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

احتفلت محافظة أسوان اليوم الأربعاء بتظاهرة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني داخل معبده الكبير بأبو سمبل في واحدة من أعظم المعجزات المعمارية والفلكية التي خلدتها الحضارة المصرية القديمة، حيث تتجسد فيها عبقرية المصريين القدماء في علوم الفلك والهندسة.

ظاهرة تعامد الشمس علي تمثال الملك رمسيس الثاني

وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار: إن تظاهر تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في معبده لمدينة أبو سمبل شهد حضورها أكثر من 4 آلاف سائح من مختلف دول العالم، حيث بدأت أشعة الشمس تتسلل إلى داخل معبد أبوسمبل وصولا إلى منصة قدس أقداس رمسيس، لتعلن عن ظاهرة تعامد الشمس التى استمرت لمدة 20 دقيقة.

وتتكرر هذه الظاهرة المذهلة مرتين كل عام في يومي 22 فبراير و22 أكتوبر، وتستمر لنحو 20 دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس.

ويرجع اختيار هذين اليومين تاريخيًا إلى مناسبتين هامتين في حياة الملك رمسيس الثاني، هما يوم مولده ويوم اعتلائه العرش (أو تتويجه)، كما ارتبطت الظاهرة ببدء موسمي الزراعة والحصاد عند المصريين القدماء.

الحسابات الفلكية لتعامد الشمس علي تمثال رمسيس الثاني

في هذين التاريخين، تتسلل أشعة الشمس عبر الممر الطويل للمعبد، الذي يمتد عشرات الأمتار، لتخترق الظلام وتضيء تماثيل الآلهة الجالسة في قدس الأقداس، وهي تماثيل رمسيس الثاني، والإله آمون رع، والإله رع حور آختي. وتكمن المعجزة في أن أشعة الشمس لا تضيء التمثال الرابع، وهو تمثال الإله بتاح، الذي كان يُرمز له بالإله المرتبط بالعالم السفلي والظلام، في دلالة واضحة على الدقة الفلكية المذهلة في تصميم المعبد.

على الرغم من عملية نقل المعبدين (الكبير والصغير) بالكامل في ستينيات القرن الماضي لإنقاذهما من الغرق بعد بناء السد العالي، إلا أن المهندسين تمكنوا من الحفاظ على المحور الأساسي، ليظل التعامد يحدث في التواريخ الجديدة (22 فبراير و22 أكتوبر)، مما يُبقي على هذا الحدث السنوي شاهدًا على العبقرية المصرية القديمة، ويجذب آلاف الزوار من حول العالم لمشاهدة هذه اللحظة الفريدة.

