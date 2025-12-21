بعد الكاف، الاتحاد الآسيوي يعلن عن دوري الأمم الآسيوية بتعليمات الفيفا

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خطط لإطلاق دوري أمم آسيا خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار أكثر تنظيمًا واستدامة للمباريات الدولية، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

إطلاق دوري الأمم الآسيوية

وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي له، أن التوجّه الجديد يأتي انسجامًا مع الإصلاحات الناجحة التي شهدتها منظومة بطولات الأندية الآسيوية مؤخرًا، ضمن مساعٍ استراتيجية لدعم النمو المستدام وتحقيق التوازن التنافسي، إلى جانب توفير مباريات ذات قيمة فنية حقيقية، وتحسين وضوح واستقرار الروزنامة الخاصة بالمنتخبات الوطنية.



وأكد البيان أن الاتحاد يواصل تركيزه على توفير مسارات تطوير عالية الجودة ومتسقة للاتحادات الأعضاء، بما يتماشى مع رؤيته طويلة الأمد للارتقاء بكرة القدم الآسيوية.

وأشار إلى أن الاستفادة المثلى من نوافذ المباريات الدولية المعتمدة باتت تواجه تحديات متزايدة، في ظل محدودية توفر المنافسين، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وتعقيدات الجوانب اللوجستية، ما يقلّص في كثير من الأحيان القيمة الرياضية للمواجهات الدولية.



وفي ضوء هذه التحديات، شدّد الاتحاد على الحاجة إلى إطار منافسات أكثر تنظيمًا وقابلية للتنبؤ والاستدامة على مستوى المنتخبات. وبعد مراجعة داخلية شاملة وعملية تشاور موسّعة، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من حيث المبدأ، المضي قدمًا نحو إطلاق دوري أمم آسيوي.



وتهدف البطولة المقترحة إلى ضمان إقامة مباريات دولية منتظمة وذات قيمة خلال نوافذ المباريات الدولية، وتعزيز التوازن التنافسي عبر مواجهات قائمة على المستويات، وتحسين كفاءة التكاليف من خلال تنسيق مركزي، فضلًا عن توفير مسارات تقدم أوضح للمنتخبات الوطنية في القارة.

ويأتي ذلك بعد إعلان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، بالأمس عن إطلاق دوري الأمم الأفريقية برعاية الفيفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.