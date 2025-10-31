شاهد، سياح أجانب يشاهدون فيلما ترويجيا عن المتحف المصري الكبير بمعبد أبو سمبل

شهد معبد أبو سمبل جنوب أسوان، عرض برومو تعريفي عن المتحف المصري الكبير، والذي يستعد لاستقبال زواره فى حفل الافتتاح المنتظر غدًا السبت.

جاء العرض على هامش دخول السياح الأجانب لمشاهدة عروض الصوت والضوء داخل المعبد، في أجواء احتفالية عكست شغف الزائرين بالحضارة المصرية العريقة.

وتم تشغيل شاشة العرض التي كانت تستخدم سابقًا لعرض ظاهرة تعامد الشمس، وذلك بفكرة من الأثري الدكتور أحمد مسعود مدير آثار أبو سمبل، وبالتنسيق الكامل بين منطقة آثار أبو سمبل ومحافظة أسوان، والوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل التي شاركت بدفع المهندسين والفنيين المختصين لتشغيل وتركيب الشاشة.

قال الدكتور فهمي الأمين، مدير الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، إن هذه المبادرة تهدف إلى الترويج للمتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم المشروعات الثقافية في العالم.

وأشار إلى أنه تم إذاعة 7 عروض تعريفية بالمتحف، منها عرضان باللغة العربية و5 باللغة الإنجليزية، وأن العروض لاقت إعجابًا كبيرًا من السائحين الذين أبدوا انبهارهم بالمحتوى البصرى للمتحف وما يقدمه من تجربة فريدة تجمع بين التاريخ والحداثة، موضحًا أن مثل هذه المبادرات تساهم في دعم الحركة السياحية وتعزيز الوعي الأثري لدى الزوار من مختلف الجنسيات.

