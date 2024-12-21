السبت 21 ديسمبر 2024
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محافظات

لمدة 25 دقيقة، لحظة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون في الفيوم

معبد قصر قارون بالفيوم،
معبد قصر قارون بالفيوم، فيتو

احتفلت محافظة الفيوم، اليوم السبت، بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، إيذانًا ببدء فصل الشتاء.

وتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون من الظواهر الفلكية الفريدة التي تتكرر صباح  يوم 21 ديسمبر من كل عام، في تمام الساعة 6.30، وتستمر الشمس علي قدس الأقداس 25 دقيقة، وهو حدث عالمي وظاهرة فلكية، لا تقل أهمية عن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في نفس التوقيت.

شارك في الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون

ويشارك في الاحتفالية وزارة السياحة والآثار، ومحافظ الفيوم والمجلس الأعلى للآثار، وقطاع الآثار المصرية، والإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، ومنطقة آثار الفيوم.

 تم تشكيل لجان أثرية وسياحية وأمنية، بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية في المحافظة للإعداد للاحتفالية التي ستقام اليوم السبت، بمنطقة قصر قارون، بمركز يوسف الصديق وقد تفقدت اللجان المعبد والمنطقة المحيطة به وتم تركيب "الاستاندات" الخشبية داخل المعبد.

اكتشاف الظاهرة وتاريخ بدء الاحتفالات بها

يذكر أنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 فإن محافظة الفيوم توليها اهتمامًا بالغًا، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل في أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر، وبدأت الاحتفال بهذه الظاهرة بعد اكتشافها بأكثر من 11 عامًا.

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إيذانا ببدء الشتاء، الفيوم تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون

فقد بدأ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس في قصر قارون منذ عام 2014، وتدعم الاحتفالية بهذه الظاهرة جهود تنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية.

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