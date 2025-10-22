الأربعاء 22 أكتوبر 2025
نائب محافظ أسوان: الاحتفالية القادمة بتعامد الشمس ستكون ذات طابع رمضاني مميز (فيديو)

تعامد الشمس على تمثال
تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى، فيتو

قال المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان: إن احتفالية تعامد الشمس القادمة على تمثال رمسيس الثانى فى أبوسمبل والمقرر لها شهر فبراير، ستتواكب مع شهر رمضان الكريم، ولذلك سيكون لها طابع رمضاني مميز، وسيتم تنسيق البرنامج الاحتفالى مع هيئة قصور الثقافة، إضافة إلى نفس البرنامج المعتاد تنفيذه خلال الاحتفال بالظاهرة مرتين فى العام.

 ظاهرة تعامد الشمس

أضاف نائب محافظ أسوان، في تصريحات لـ"فيتو"، أن الاحتفال بالظاهرة اليوم كان عليه إقبال كبير، حيث توافد ما يقرب من ٤ آلاف زائر على معبد رمسيس لحضور ظاهرة تعامد الشمس، ويظهر على عيونهم الانبهار بعظمة الحضارة واستمتاعهم بحضور الفعاليات المتنوعة داخل المعبد.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة استعدت جيدا حتى تخرج الاحتفالية فى أكمل وجه، وهنا تأتي أهمية توجيهات محافظ أسوان اللواء دكتور اسماعيل كمال بالاستماع إلى السائحين لمعرفة الأشياء السلبية التى واجهتهم ولم تلقَ إعجابهم لتلافيها فى الاحتفالية المرات القادمة.

يشار إلى أنه بحضور نحو 4 آلاف سائح وزائر من مختلف أنحاء العالم، شهدت مدينة أبو سمبل السياحية بجنوب أسوان حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

وقد أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين للمشاركة فى فعاليات حدوث الظاهرة بمرافقة الدكتور فهمى الأمين مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، وعادل مرغنى رئيس المدينة، فضلًا عن القيادات التنفيذية.

حيث اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 مترًا حتى قدس الأقداس، وذلك فى تمام الساعة 6.49 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، واستمرت لمدة 20 دقيقة.

والجدير بالذكر أن ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها، حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريون، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير، والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان، وأن هذه الظاهرة تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالًا ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالًا بموسم الفيضان والزراعة، وتحدث الظاهرة من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (آمون ورع حور) لتخترق أشعة الشمس الذهبية صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.

