الفيوم تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

تستعد محافظة الفيوم للاحتفال صباح يوم السبت المقبل، بالظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر صباح يوم 21 من شهر ديسمبر من كل عام، بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وتستمر قرابة 25 دقيقة، إيذانا ببدء فصل الشتاء، وهو حدثًا عالميًا وظاهرة فلكية.

تشكيل لجان تنظيم الاحتفالية

وتم تشكيل لجان أثرية وسياحية وأمنية، بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية فى المحافظة للأعداد الاحتفالية التى ستقام بمنطقة قصر قارون، فى مركز يوسف الصديق، وقد تفقدت اللجان المعبد والمنطقة المحيطة به، وتم تركيب "الاستاندات " الخشبية داخل المعبد.

اهتمام الفيوم لظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

يذكر أنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003، توليها المحافظة اهتمامًا بالغًا، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل فى أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك فى الأقصر.

خطة المحافظ لتنشيط السياحة

والاحتفالية ضمن خطة الفيوم لتنشيط حركة السياحة، والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية، كما ساهمت الاكتشافات الاثرية فى المحافظة، فى زيادة حركة السياحة، ولعل أهمها فتح حجرة الدفن الملكية فى هرم سنوسرت الثانى باللاهون، الذي ساهم فى تسليط الضوء على المزارات الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وكانت محافظة الفيوم قد أقامت خلال الأيام الماضية مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة، ومهرجان الخزف والحرف اليدوية، فى قرية تونس، وتهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية فى الفيوم، ووضعها على خريطة السياحة الداخلية والعالمية، حتى تعود إلى سابق عصرها.

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