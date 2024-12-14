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21 ديسمبر تعامد الشمس على قدس الأقداس.. 6 معلومات عن معبد قصر قارون

معبد قصر قارون بالفيوم،
معبد قصر قارون بالفيوم، فيتو

 يعتبر  قصر قارون بمحافظة الفيوم، أو معبد ديونسياس، أحد أهم معالم الفيوم السياحية، وسُمي بقصر قارون لوقوعه في قرية أباظة بمنطقة قارون، ولا علاقة له بقارون الذي خسف الله به وبداره الأرض.

 

معلومات عن معبد قصر قارون 

1- أنشئ معبد قصر قارون  في أواخر العصر البطلمي، أنشأه الملك بطليموس الثاني، وخصصه لعبادة إلههم في ذلك الوقت، التمساح أو الإله "سوبك"، معبود منطقة الفيوم، ولا يزال المعبد يحتفظ بشكله وتفاصيله التي أنشئ عليها حتى الآن.
2- بنى الملك بطليموس الثاني معبد قصر قارون، في قرية أباظة التي تتبع مركز يوسف الصديق، ويبعد 50 كيلو مترا شمال غرب مدينة الفيوم، و8 كيلو مترات عن الساحل الشمالي لبحيرة قارون
3- بني المعبد بنفس طريقة بناء الأهرامات، واستخدم في بنائه علوم الهندسة والفلك معا، حتى تمكن القائمون على بنائه من وضع قدس الأقداس بموضع تتعامد عليه الشمس يوم 21 ديسمبر من كل عام، في تمام الساعة 6.45 دقيقة، وتستمر لفترة تقارب النصف ساعة، احتفالا ببدء فصل الشتاء.

 

توقف مشروع الترميم عام 2011

4- عقب ثورة يناير 2011، تم ترميم المعبد بمشاركة جامعة سيينا الإيطالية، مع المجلس الأعلى للآثار، واحتج الأهالي على الترميم فتوقف المشروع، حرصا من الأهالي علي مقتنيات المعبد في ظل غياب الأمن عقب الثورة.
5- يتكون معبد قصر قارون من 3 صالات، تقع بعد قدس الأقداس، وبه سلَّمان؛ واحد على الجانب الأيمن، والآخر على الجانب الأيسر، والسُّلَّمان يصلان إلى سطح المعبد.

 

6- اكتشفت ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد  عام 2003، ومنذ ذلك التاريخ تقام احتفالية سنوية، وتوقفت في فترة جائحة كورونا، ثم استؤنفت في عام 2022 مرة أخرى.

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يذكر أن احتفالات محافظة الفيوم بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، ساعد في وضعها على خريطة السياحة الدولية من جديد.

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