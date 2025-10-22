لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل (فيديو)

بدأت قبل قليل أشعة الشمس تتسلل إلى داخل معبد أبوسمبل وصولا إلى منصة قدس الأقداس، لتعلن عن ظاهرة "تعامد الشمس" على وجه الملك رمسيس الثاني، واحدة من الأحداث الفلكية الفريدة التى لا تتكرر إلا مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير.

وتوافد آلاف السائحين إلى منصة قدس الأقداس لمتابعة ومشاهدة الظاهرة التى تستمر فقط لمدة 20 دقيقة، بعد استمتاعهم بالعروض الفنية والفلكلورية لفرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة.

وتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني ليس مجرد مشهد سياحي مدهش، بل هو رسالة من الحضارة المصرية القديمة إلى العالم الحديث، تؤكد أن المصري القديم كان عالمًا وفيلسوفًا وفنانًا في آنٍ واحد، وأن مصر لا تزال قادرة على إبهار العالم كما أبهرت الإنسانية قبل آلاف السنين.

وتحدث هذه الظاهرة الفريدة مرتين في العام، في 22 فبراير و22 أكتوبر، حيث تتسلل أشعة الشمس مع أول لحظات الفجر لتضيء وجه الملك رمسيس الثاني، ثم تمتد إلى تمثالي الإلهين آمون رع ورع حور آختي بالنور، بينما يبقى تمثال الإله بتاح في الظل، احترامًا لرمزيته المرتبطة بعالم الظلام.



ويستمر هذا التعامد المدهش لمدة 20 دقيقة تقريبًا، وسط متابعة آلاف الزوار والسائحين الذين يتوافدون خصيصًا لمشاهدة الحدث.

كما تعد ظاهرة تعامد الشمس، واحدة من أعجب وأدق الظواهر الفلكية فى التاريخ الإنسانى، ودليل لا يُخطئ على براعة المصريين القدماء في علم الفلك والهندسة والرمز الديني.





يوم ميلاد وتتويج الملك دقة لا تعرف المصادفة

لم تكن تلك الدقة الفلكية الرهيبة وليدة الصدفة، بل ثمرة معرفة المصري القديم بحركة الشمس والكواكب، وإلمامه العميق بتقويم الفصول ومواسم الزراعة والاحتفالات الدينية.

