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محافظات

إيذانا ببدء الشتاء، الفيوم تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون

تعامد الشمس على قدس
تعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون، فيتو

تحتفل محافظة الفيوم، غدًا السبت، بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، إيذانا ببدء فصل الشتاء.

 وتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون من الظواهر الفلكية الفريدة التى تتكرر صباح  يوم 21 ديسمبر من كل عام، في تمام الساعة 6.30، وتستمر الشمس علي قدس الأقداس 25 دقيقة، وهو حدث عالمي وظاهرة فلكية، لاتقل أهمية عن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في نفس التوقيت.

 

المشاركون في الاحتفال بتعامد الشمس علي قدس الأقداس بقصر قارون

ويشارك في  الاحتفالية وزارة السياحة والآثار، ومحافظ الفيوم والمجلس الأعلى للآثار، وقطاع الآثار المصرية، والادارة المركزية لآثار مصر الوسطى، ومنطقة آثار الفيوم.

 تم تشكيل لجان اثرية وسياحية وامنية بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية فى المحافظة للأعداد للاحتفالية التى ستقام غد السبت، بمنطقة قصر قارون، بمركز يوسف الصديق وقد تفقدت اللجان  المعبد والمنطقة المحيطة به وتم تركيب  "الاستاندات " الخشبية داخل المعبد.

اكتشاف الظاهرة وتاريخ بدء الاحتفالات بها

يذكر أنه منذ  اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 فإن محافظة الفيوم توليها اهتمامًا بالغًا، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل في أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر، وبدأت الاحتفال بهذه الظاهرة بعد اكتشافها بأكثر من 11 عامًا، فقد بدأ الاحتفال بتعامد الشمس علي قدس الأقداس في قصر قارون منذ عام 2014، وتدعم الاحتفالية بهذه الظاهرة جهود  تنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية.

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 كما أن الاكتشافات الإثرية فى المحافظة ساهمت في زيادة حركة السياحة ولعل أهمها فتح حجرة الدفن الملكية في هرم سنوسرت الثاني باللاهون مما ساهم في تسليط الضوء على الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة.

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