الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

معبد قصر قارون يستقبل شمس الانقلاب الشتوي.. حكاية معجزة فلكية تحدث في الفيوم

معبد قصر قارون، فيتو
معبد قصر قارون، فيتو

تتعامد الشمس غدًا السبت على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، إيذانًا ببدء فصل الشتاء، وهي ظاهرة فلكية من الظواهر الفريدة التي تتكرر صباح  يوم 21 ديسمبر من كل عام، في تمام الساعة 6:30، وتستمر الشمس على قدس الأقداس 25 دقيقة، وهو  حدث عالمي وظاهرة فلكية، لا تقل أهمية عن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في نفس التوقيت، والديكور التالية معلومات قد لا تعرفها عن معبد قصر قارون.

معلومات عن معبد قصر قارون

1-بني المعبد في أواخر العصر البطلمي

2- أنشأه الملك بطليموس الثاني، عام 260 قبل الميلاد

3- كان المعبد مخصص لعبادة إلههم في ذلك الوقت، التمساح أو الإله "سوبك"، معبود منطقة الفيوم

4- يحتفظ المعبد  بشكله وتفاصيله التي أنشئ عليها حتى الآن

5- يوجد المعبد  في قرية أباظة التي تتبع مركز يوسف الصديق، جنوب غرب بحيرة قارون، ويبعد 50 كيلو مترًا شمال غرب مدينة الفيوم، و8  كيلو مترات من الساحل الشمالي لبحيرة قارون.

6- تم بناء المعبد بنفس طريقة بناء الأهرامات، واستخدم في بنائه علوم الهندسة والفلك معًا، حتى تمكن القائمون على بنائه من وضع قدس الأقداس بموضع تتعامد عليه الشمس يوم 21 ديسمبر من كل عام، في تمام الساعة 6.45 دقيقة، وتستمر لفترة تقارب النصف ساعة، احتفالا ببدء فصل الشتاء

7- يتكون معبد قصر قارون من 3 صالات، تقع بعد قدس الأقداس، وبه سلَّمان؛ واحد على الجانب الأيمن، والآخر على الجانب الأيسر، والسُّلَّمان يصلان إلى سطح المعبد.

8- يتكون المعبد من 100 حجرة كان يستخدمها الكهنة احفظ الغلال وحفظ ممتلكاتهم الشخصية

9- تم ترميم المعبد بمشاركة جامعة سيينا الإيطالية، مع المجلس الأعلى للآثار، عام 2011،  واحتج الأهالي علي مشروع الترميم فتوقف المشروع، بسبب خوفهم من أن يكون مشروعا وهميا، لا يهدف إلا لنهب آثار المعبد، في ظل غياب الأمن عقب الثورة.

10- تم ترميم بعض الحوائط بأحجار تم جلبها من أسوان لإصلاح بعض الانهيارات الجزئية أو تشوه السطح في بعض حوائط القصر.

11- لا علاقة لمعبد قصر قارون باسم قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، إنما الاسم مستمد من قرب المعبد من بحيرة قارون

12- الاسم الأثري للمعبد هو معبد ديونسياس، وهو اسم اله الحب والخمر عند سكان الفيوم في ذلك الوقت.

13- قدس الأقداس بالمعبد يتكون من 3 مقصورات، المقصورة اليمني كان يوضع عليها تمثال الإله سوبك، والمقصورة الرئيسية لتأدية العبادات والمقصورة اليسرى لمومياء الإله سوبك أو التمساح.

14- الشمس تتعامد علي المقصورة اليمني حيث كان يوجد تمثال الهاهم، ولا تصل المقصورة اليسري حتي لا تتلف مومياء سوبك.

إيذانا ببدء الشتاء، الفيوم تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون

جامعة الفيوم تنظم قافلة بيطرية لخدمة مربي الماشية بقرية ديسيا

15- كان يوجد أسفل قدس الأقداس ممرات تؤدي إلي الغرف الداخلية كان يستخدمها كهنة المعبد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم 15 معلومة العصر البطلمي بحيرة قارون بدء فصل الشتاء تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني ظاهرة فلكية قدس الأقداس قرية اباظة

مواد متعلقة

إيذانا ببدء الشتاء، الفيوم تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون

جامعة الفيوم تنظم قافلة بيطرية لخدمة مربي الماشية بقرية ديسيا

حالة الطقس غدا الجمعة 20-12-2024 في محافظة الفيوم

ضبط منتحل صفة طبيب في الفيوم

ads

الأكثر قراءة

بعد الفيديو المخجل، ناهد السباعي تخرج عن صمتها وتكشف سر رفض تقبيل حورية فرغلي

أخبار مصر: ضربة جديدة لسد النهضة، الأمريكان وجها لوجه مع الجولاني، عواصف رعدية تضرب مصر، سر رفض ناهد السباعي تقبيل حورية فرغلي

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

وصول وفد أمريكي إلى مقر إقامة الجولاني في دمشق

بعد تعرضه لوعكة صحية، صلاح عبدالله يصدم جمهوره بنشر وصيته

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات الأسبوع

تعرف على أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم

حقيقة دور البرد المنتشر و10 تعليمات للحماية منه وتعزيز المناعة

منوعات

المزيد

الرواد الروس ينجزون مهمتهم في الفضاء المكشوف

قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية مقابل الإفراج عن طاقم سفينة صينية

يحمله نصف البالغين ويشبه نزلات البرد، فيروس شائع يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر

قعدة رومانسية ولغة عيون، أول تعليق من رئيسة وزراء إيطاليا على علاقتها بإيلون ماسك (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

سعر الأرز اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية