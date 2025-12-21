الأحد 21 ديسمبر 2025
حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل جاره بالسلام

قضت محكمة جنايات مستانف القاهرة بتخفيف الحكم على عاطل متهم بالشروع في قتل جاره بمنطقة السلام من السجن المشدد 10 سنوات إلى السجن المشدد 6 سنوات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم الشروع في قتل شاب وحيازة سلاح ابيص عبارة عن مطواه بدون مسوغ قانوني وفي غير الاحوال المصرح بها قانونيا.

البداية عندما تلقي قسم شرطة السلام بلاغا بوصول شاب مصاب بطعنة إلى المستشفي وتم إسعافه.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تم التوصل الي المتهم.

وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينه وبين المجني عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف 

بحسب القانون في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

