مربوط بسلاسل حديدية وأطلق عليه 6 رصاصات، واقعة تدنيس جديدة للمصحف الشريف فى السويد

​مسجد ستوكهولم، فيتو
فى واقعة جديدة تعكس التطرف الغربي ضد الإسلام والمسلمين، تفاجأ مصلّون مساء أمس بمشهد صادم أمام ​مسجد ستوكهولم الكبير​ في ​السويد​، بعدما عُثر على مصحف مربوط بسلسلة حديدية على السياج المحاذي لدرج المسجد، وظهرت عليه آثار إطلاق 6 طلقات رصاص، بحسب وسائل إعلام سويدية.

تدنيس المصحف الشريف على سور مسجد فى السويد

وفي التفاصيل، جرى اكتشاف المصحف حوالي الساعة 5 مساءً، أي قبل نحو ساعة من موعد صلاة العشاء، في وقت بدأ فيه الظلام بالحلول المبكر على المدينة. 

كما وُضعت على المصحف ورقة لاصقة كُتب عليها باللغتين العربية والسويدية: "شكرًا للزيارة، لكن حان وقت العودة إلى المنزل"، في عبارة تحمل دلالات إقصاء مجتمعية مسيئة وتدنيس لكتاب الله.

تدنيس المصحف الشريف فى السويد، فيتو
وحسب وسائل إعلام السويدية، تشير الواقعة إلى رسالة تحريضية تستهدف المسلمين، تتضمن إساءة مباشرة لمقدس ديني، إلى جانب إيحاء باستخدام العنف، ومحاولة لبث الخوف والترهيب، فضلًا عن مضمون يُفهم على أنه دعوة عنصرية لإقصاء المسلمين من المجتمع السويدي. 

تصاعد العنف والكراهية ضد المسلمين فى السويد

وجاء الحادث في سياق تكرار وقائع مشابهة خلال الفترة الأخيرة، ما يسلّط الضوء مجددًا على تنامي مظاهر التحريض والكراهية ضد المسلمين، في ظل نقاش مجتمعي متصاعد حول الخطاب العام وتأثيره.

 

ولم تعلن الشرطة السويدية، حتى الآن عن توقيف مشتبه به، كما لم تصدر أي جهة معلومات رسمية بشأن فتح تحقيق أو تصنيف الحادثة قانونيًا.

مواطن عربي، الكشف عن هوية قاتل سلوان موميكا حارق المصحف في السويد

الملكة رانيا: السكوت الدولي عن وقف حرب غزة ساهم في تجدد موجات الكراهية بالعالم

 

 

 

