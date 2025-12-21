شاهد أجواء ملعب مولاي عبد الله قبل افتتاح كأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

استعرض حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، على منصة إكس، أجواء ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، قبل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مساء اليوم الأحد.

ويلتقي منتخب المغرب صاحب الأرض مع منتخب جزر القمر، في التاسعة مساء اليوم الأحد، في افتتاح أمم أفريقيا 2025، والتي تقام حتى 18 يناير المقبل وبمشاركة 24 منتخبًا.

No stadium has ever been more ready. 🏟️



Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah welcomes #TotalEnergiesAFCON2025 tonight. 🌍 pic.twitter.com/W42pXXcWSB December 21, 2025

أبرز الشخصيات الحاضرة في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025

ومن المرجح أن يتصدر هذا الحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي سيكون من أوائل الشخصيات المتابعة لمباراة الافتتاح بين المنتخب المغربي ومنتخب جزر القمر.

وستشهد المنصة الشرفية حضور عدد من الشخصيات الحكومية الرفيعة، أبرزها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إلى جانب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مما يؤكد الدعم الرسمي الكبير الذي يحظى به هذا الحدث الإفريقي الذي يحتضنه المغرب.

ولن يقتصر الحضور على الشخصيات المغربية فقط، إذ من المتوقع أن يحضر أيضا أزالي أسوماني رئيس جمهورية جزر القمر لمتابعة مباراة منتخب بلاده ضد أسود الأطلس.

وعلى المستوى الدولي، يُتوقع حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، لمتابعة الحفل والمباراة الافتتاحية.

تاريخ مواجهات منتخب المغرب ضد جزر القمر

‎يعود أول احتكاك رسمي بين المنتخبين إلى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، حين استقبل المنتخب المغربي نظيره القمري بالرباط، ونجح في تحقيق فوز صعب بهدف دون رد، في مباراة طبعها التسرع الهجومي أسود الأطلس والانضباط الدفاعي للضيوف.

وفي لقاء الإياب، فُرض التعادل الإيجابي (2-2) على منتخب المغرب، بعدما وجد نفسه متأخرًا بهدفين، قبل أن يعود في النتيجة.

‎وتجدد الموعد بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث أكد أسود الأطلس تفوقهم، وحققوا فوزًا بثنائية نظيفة، في مباراة أظهر فيها المنتخب المغربي نضجًا تكتيكيًا وتحكمًا في نسق اللعب، مقابل محاولات متواضعة لمنتخب جزر القمر، الذي كان يعيش واحدة من أولى تجاربه القارية الكبرى.

وفي 2 ديسمبر الحالي 2025، خلال نهائيات كأس العرب في قطر، فاز منتخب المغرب بنتيجة 3–1 على جزر القمر.

