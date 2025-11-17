الإثنين 17 نوفمبر 2025
محافظات

اليوم، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن تزور الفيوم

مايا مرسي وزير التضامن
مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، فيتو
تزور الفيوم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، لتفقد عدد من المعارض والمشروعات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم.

خدمات التضامن الاجتماعي للفئات غير القادرة

‏يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، تدعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بالفئات الأولي بالرعاية، فقد سلم مشروع المواشي (9425 رأس ماشية (بقر وجاموسي) للأسر الأولى بالرعاية، بهدف توفير مصدر دخل ثابت وتحويلهم إلى أسر منتجة، وسلمت  931 كشكًا مجهزًا بالبضاعة والديب فريزر للأسر غير القادرة، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، كفرصة عمل حقيقية (خاصة للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم)، ونظمت عشرات  القوافل الطبية للكشف على المرضى غير القادرين بالتعاون مع مستشفى جامعة الفيوم.

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن وقاية الماشية من الحمى القلاعية

دورة سيد درويش، انطلاق المهرجان الأول للغناء "نغم 1" بجامعة الفيوم

​كما أنه تم تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية إلى 18208 مستفيدين من العمالة غير المنتظمة المسجلة، منذ عام 2022 وحتى الآن.

 

