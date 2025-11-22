تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية لغير القادرين بمركز إطسا

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أنها نظمت قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى الفيوم الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين في 4 قرى الجعافرة ومعجون ومنيه الحيط وقلمشاه بمركز إطسا، وشارك في القافلة إحدى الجمعيات الخيرية.

خدمات القافلة الطبية

وقالت الدكتورة شيرين فتحى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إن القافلة تضمنت الكشف الطبي في تخصصات (الصدر – الرمد والعيون – العظام – المخ والأعصاب – السمعيات – الجراحة العامة – الأطفال والحميات – الباطنة – الكلب والمسالك - الإشاعات ـ التحاليل)، وتحملت الجمعية المشاركة نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة من مقر إقامتهم وحتى المستشفى الجامعي، وتم إجراء جراحات العيون المختلفة، وجميع جراحات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية بالمجان.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن المحافظة تشهد هذه الأيام طفرة في العمل الأهلي، تساعد على النهوض بالأسرة المهمشة، وتقدم المديرية الدعم الكامل لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لزيادة الفئات المستفيدة.

