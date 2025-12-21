التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونيخ وهايدنهايم في الدوري الألماني

18 حجم الخط

الدوري الألماني، أعلن البلجيكي فنسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني تشكيلة البافاري لمواجهة منافسه هايدنهايم، في اللقاء الي ينطلق بعد قليل، على ملعب فويث أرينا “معقل الأخير”، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

تشكيل بايرن ميونيخ أمام هايدنهايم، فيتو

تشكيل بايرن ميونيخ أمام هايدنهايم

يدخل فريق بايرن ميونيخ مباراته أمام هايدنهايم بتشكيل يضم كل:

حراسة المرمي: جوناس أوربيج

الدفاع: يوسيب ستانشيتش - دايو أوباميكانو - جوناثان تاه - هيروكي إيتو

الوسط: ليون جوريتسكا - رافاييل جيريرو - مايكل أوليسي - لينارت كارل

الهجوم: لويس دياز - هاري كين

تشكيل هايدنهايم أمام بايرم ميونيخ، فيتو

تشكيل هايدنهايم أمام بايرن ميونيخ

في المقابل، أعلن فرانك شميدت المدير الفني لفريق هايدنهايم تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه بايرن ميونيخ في الدوري الألماني وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديانت راماج

الدفاع: مارنون بوش - بينديكيت جيمبر - بينديكيت جيمبر

الوسط: يان شيوبنر - نيكلاس دورش - جوناس فورينباش - لوكا كيربر - ماتياس هونساك

الهجوم: مارفن بيرينجر

مباراة بايرن ميونخ ضد هايدنهايم

يدخل بايرن اللقاء وهو يمتلك أقوى خط هجومي في الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما هز الشباك 51 مرة خلال 14 جولة، بمعدل تهديفي غير مسبوق بلغ 3,64 أهداف في المباراة الواحدة، رقم لم يسبق أن حققه أي فريق في هذه المرحلة من تاريخ المسابقة.

في المقابل يعاني هايدنهايم على مستوى الفاعلية الهجومية، إذ اكتفى بتسجيل 13 هدفًا فقط، ليصنف ضمن أضعف خطوط الهجوم في "البوندسليغا".

ولا يتوقف التباين عند الشق الهجومي، إذ يفرض بايرن سيطرته الدفاعية أيضًا بعد استقباله 11 هدفًا فقط، بينما استقبل هايدنهايم 30 هدفًا، ليظهر الفارق جليًا في التوازن بين الفريقين قبل صافرة البداية، ويزداد وضوح الصورة عند النظر إلى أرقام الاستحواذ، حيث يسيطر بايرن على الكرة بنسبة 68% كأعلى معدل في الدوري، مقابل 42% فقط لهايدنهايم الذي يقبع قرب مؤخرة القائمة.

نتائج رائعة للبايرن خارج أرضه

ويصل بايرن إلى هذه المواجهة بسجل قوي خارج أرضه خلال عام 2025، بعدما خاض 15 مباراة في الدوري الألماني دون أن يتعرض لأي خسارة، محققًا 11 انتصارًا و4 تعادلات، وفي حال خروجه بنتيجة إيجابية، سيحقق إنجازًا نادرًا بإنهاء عام ميلادي كامل دون هزيمة خارج الديار للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1986 و2013.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.