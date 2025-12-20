السبت 20 ديسمبر 2025
اتحاد الكرة يعلن نتائج قرعة كأس مصر للكرة النسائية

قرعة كاس مصر للكرة
قرعة كاس مصر للكرة النسائية، فيتو
كأس مصر للكرة النسائية أُقيمت اليوم قرعة بطولة كأس مصر للكرة النسائية، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، والتي أسفرت عن مواجهات متباينة في الدور التمهيدي، تمهيدًا لانطلاق منافسات دور الثمانية.

مواجهات الدور التمهيدي:
بالم هيلز × المصري
المقاولون العرب × زد
مودرن سبورت × وادي دجلة

مواجهات دور الثمانية في كأس مصر للكرة النسائية

الأهلي × الفائز من مباراة بالم هيلز والمصري
وادي دجلة × الفائز من مباراة المقاولون العرب وزد
البنك الأهلي × الفائز من مباراة مودرن سبورت ووادي دجلة
الزمالك × مسار

كأس مصر للكرة النسائية

وكان اتحاد الكرة قرر في وقت سابق، مد فترة الاشتراك في مسابقة كأس مصر للكرة النسائية حتى يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري.

يذكر أن رسم الاشتراك في مسابقة كأس مصر للكرة النسائية يبلغ 10 آلاف جنيه تسدد للاتحاد المصري لكرة القدم

المصري يفوز على اس اي كا 3-2

فيما فاز فريق المصري للكرة النسائية بقيادة مدربه أحمد شافع على ضيفه فريق اس اي كا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري والتي ادارها طاقم تحكيم مكون من أسماء نصار وسماح حشاد وسمر عاطف وأسماء قنديل.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة السادسة عشر في انتظار باقي نتائج الجولة لتحديد ترتيب الفريق.

مثل المصري في المباراة كل من: أحلام مصطفي لحراسة المرمى،  خديجة مجاهد،  مريم عبد الرازق  ، سارة عبد السميع  ،   ياسمينا عصام لخط الظهر، مها حمدي، سلمى محمد علي  ،  فرح أحمد ياسين   لخط الوسط، سنية يوسف،  أسانا ابراهيم، أونايس جودوين لخط الهجوم.

فيما شارك من دكة البدلاء كل من  سهام شعبان، فرح يوسف، مروة صديق.

كاس مصر للكرة النسائية الأهلي الزمالك المصري بالم هيلز المقاولون العرب

