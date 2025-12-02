تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما أمام المغرب ببطولة شمال أفريقيا

18 حجم الخط

أعلنت أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما، تشكيل الفراعنة أمام المغرب في نهائي بطولة شمال افريقيا.

تشكيل منتخب الكرة النسائية

وتقام المباراة بين منتخب مصر للسيدات والمغرب فى الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة بدلا من الرابعة عصرا كما كان مقررا.

مشوار منتخب مصر في البطولة

تأهل منتخب مصر للنهائي بعد أن قدم أداءً قويًا ومقنعًا فى دور المجموعات، حيث حقق العلامة الكاملة محققًا انتصارين كبيرين بدأها بالفوز على تونس: (1-0)، ثم الفوز على ليبيا: (12-0).

في المقابل، ضمن المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة للسيدات مقعده في النهائي بعد انتصار مستحق على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي لُعبت ضمن فعاليات الدورة.

هذا الفوز أكد القوة الهجومية والتنظيم الدفاعي للمنتخب المغربي.

