الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تغيير اضطراري في رئاسة بعثة منتخب الكرة النسائية إلى غانا

علاء عبد العزيز مدير
علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، فيتو

الكرة النسائية، قرر مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة في الساعات الماضية، إعفاء الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات من رئاسة بعثة منتخب مصر لكرة القدم النسائية إلى غانا، بسبب تعرض نجله لظروف صحية واحتجازه في إحدى المستشفيات.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة عادل محفوظ نائب مدير إدارة المنتخبات ليكون رئيسا لبعثة منتخب الكرة النسائية إلى غانا، لخوض مباراة الإياب أمام نظيره الغاني.

وتتوجه بعثة منتخب مصر للكرة النسائية إلى غانا في التاسعة والنصف صباح غد السبت، في رحلة طيران تستغرق 4 ساعات.

منتخب الكرة النسائية يخسر أمام غانا بالثلاثة

وتلقى منتخب الكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، هزيمة مساء اليوم الخميس، من غانا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بجولة الذهاب بالمرحلة الثانية والأخيرة للتصفيات المؤهلة للنسخة رقم 16 لكأس الأمم الإفريقية التي يستضيفها المغرب العام القادم.

عادل محفوظ نائب مدير إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، فيتو
عادل محفوظ نائب مدير إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، فيتو

موعد مباراة الإياب بين مصر وغانا 

يقام لقاء الإياب بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره الغاني، على ملعب أكرا الرياضي عصر الثلاثاء المقبل الموافق 28 من أكتوبر الحالي علمًا بأن نظام التصفيات يقضي بتأهل 11 منتخبًا للنهائيات، بالإضافة لمنتخب المغرب (حامل اللقب) والذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

كانت مواجهات مرحلة الذهاب في المرحلة الأخيرة لتصفيات انطلقت أول أمس الأربعاء، حيث تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع جنوب إفريقيا (1 – 1) وتفوق منتخب زامبيا خارج أرضه على ناميبيا (4 – 2) وتنزانيا على ضيفتها إثيوبيا (2 – 0).

الكرة النسائية منتخب الكرة النسائية اتحاد الكرة هاني ابو ريدة علاء عبد العزيز منتخب مصر لكرة القدم النسائية عادل محفوظ غانا موعد مباراة الإياب بين مصر وغانا

الجريدة الرسمية