وادي دجلة يكتسح الزمالك بسداسية في دوري الكرة النسائية

حقق فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية فوزا كبيرا على نظيره الزمالك بنتيجة 6-1، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الكرة النسائية.

وبهذا الانتصار واصل فريق دجلة عروضه القوية، حيث انفرد بصدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته حتى الآن.

سيدات الأهلي يسقط أمام مسار

وتلقى فريق سيدات الأهلي هزيمة أمام مسار، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، أعلن تشكيل الفريق لخوض مباراة مسار، التي تقام اليوم الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي أمام مسار

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: نورا خالد وإيمان حسن ورودينا عبد الرسول وأسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر وثريا أشرف ونور يوسف ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا وحبيبة عصام وسارة كرد وكاميليا الديب وهنا عثمان وحبيبة عمر ونادين محمد وأشرقت عادل وميرسي أتوبرا.

