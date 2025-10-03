الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وادي دجلة يكتسح الزمالك بسداسية في دوري الكرة النسائية

وادي دجلة والزمالك
وادي دجلة والزمالك

حقق فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية فوزا كبيرا على نظيره الزمالك بنتيجة 6-1، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الكرة النسائية.

وبهذا الانتصار واصل فريق دجلة عروضه القوية، حيث انفرد بصدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته حتى الآن. 

سيدات الأهلي يسقط أمام مسار 

وتلقى فريق سيدات الأهلي هزيمة أمام مسار، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، أعلن تشكيل الفريق لخوض مباراة مسار، التي تقام اليوم الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي أمام مسار 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: نورا خالد وإيمان حسن ورودينا عبد الرسول وأسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر وثريا أشرف ونور يوسف ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا وحبيبة عصام وسارة كرد وكاميليا الديب وهنا عثمان وحبيبة عمر ونادين محمد وأشرقت عادل وميرسي أتوبرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك دورى الكرة النسائية الأهلي وادي دجلة مسار

مواد متعلقة

دومينيك سوبوسلاي يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

سيدات الأهلي يسقط أمام مسار 3-2 في الدوري الممتاز

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وسموحة في الدوري الممتاز

بلدية المحلة يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام وي في دوري المحترفين

7 استقالات وإقالات تضرب مدربي دوري المحترفين آخرها أمير عزمي

منتخب مصر يعلن قائمة الفراعنة لمعسكر أكتوبر في هذا الموعد

دوري المحترفين، أمير عزمي مجاهد يرحل عن تدريب أسوان

الأكثر قراءة

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية (فيديو وصور)

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

بالطشت والسباحة، أطفال "دلهمو" يستغلون ارتفاع منسوب النيل للهلو والاستمتاع (فيديو وصور)

46 مليون جنيه حصيلة مزاد أمس الخميس لـ سيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع جيبوتي.. تصفيات كأس العالم لأفريقيا وأوروبا وآسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads