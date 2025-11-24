الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما يخوض مرانه الأول في تونس

منتخب مصر للكرة النسائية
منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، فيتو
أدى منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما بقيادة أميرة يوسف، مرانه الأول اليوم الإثنين، بالملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس.

ووصلت بعثة المنتخب إلى تونس صباح اليوم، وحصلت اللاعبات على قسط من الراحة قبل خوض المران الأول.

ويلتقي منتخب مصر للشابات نظيره التونسي في افتتاح البطولة يوم الأربعاء المقبل بملعب نادى حمام الأنف.

منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة، فيتو
منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة، فيتو

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، بقيادة أميرة يوسف، القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها في تونس.

وجاءت قائمة اللاعبات كالتالي:

قائمة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة لبطولة شمال إفريقيا

حراسة المرمى: حبيبة صبري، كنزى مجدي عزيز، وفاء ربيع

خط الدفاع: حبيبة أشرف، جنة أحمد، سلمى كرم، فرحة الجارحي، حنين ذكي، حبيبة وليد، رودينا عبد الرسول

خط الوسط: فاطمة مصطفى، فاطمة الزهراء، كاميليا معتز، كاميلا أبو سيف، منة عزت، أشرقت عادل، منى فكري، فرح المهدي، جوانا جورج

خط الهجوم: حبيبة عصام، نغم النجار، سارة خالد

الجريدة الرسمية