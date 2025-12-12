حكام مباريات دوري الكرة النسائية وأبرزها بيراميدز ضد الأهلي

الجمعة 12 ديسمبر 2025
الكرة النسائية، أعلنت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة الثانية عشرة في دوري الكرة النسائية والتي تشهد 8 مباريات بواقع 5 مباريات يوم الجمعة و3 يوم السبت على أن تنطلق جميعها في تمام الثانية والنصف.

 

حكام مباريات دوري الكرة النسائية 

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:
الجمعة 12 ديسمبر 2025

- بيراميدز × الأهلي (الملعب الفرعي بالدفاع الجوي): أسماء نصار (حكمًا للساحة)’ نجلاء فتحي وأسيل محمد (مساعدتين) ’ نور أشرف (حكمًا رابعًا).

 

-  الطيران × زد (ملعب الطيران): أية وحيد (حكمًا للساحة)’ نورسلين فرج ومنة السيد (مساعدتين) ’ ميادة رضوان (حكمًا رابعًا).

 

- إس أي كا × المقاولون العرب (ملعب جولدن جيتس): دنيا أحمد (حكمًا للساحة)’ نهلة علي وسارة علاء (مساعدتين) ’ تسنيم عاطف (حكمًا رابعًا).

 

- إنبي × البنك الأهلي (ملعب إنبي): أية عبد الحكيم (حكمًا للساحة)’ سلمى محسن وزينب علي (مساعدتين) ’ سماح السيسي (حكمًا رابعًا).

 

- وادي دجلة × رع (ملعب وادي دجلة): الدولية نورا سمير (حكمًا للساحة)’ سهاد فؤاد وخلود حسني (مساعدتين) ’ نورهان بدر (حكمًا رابعًا).


السبت 13 ديسمبر

- الزمالك × المصري (الملعب الفرعي في الزمالك): أية عنتر (حكمًا للساحة)’ الدولية أمال حسن وأشرقت قنديل (مساعدتين) ’ أية وحيد (حكمًا رابعًا).

 

- مسار × بالم هيلز (ملعب رايت تو دريم): ميادة رضوان (حكمًا للساحة)’ نورهان سليم ونجوى شاهين (مساعدتين) ’ ماهيتاب محمد (حكمًا رابعًا).

 

- مودرن سبورت × اتحاد بسيون (ملعب الفروسية بمدينة نصر): عزة وحيد (حكمًا للساحة)’ أسماء قنديل وندى حمودة (مساعدتين) ’ مروة المغربي (حكمًا رابعًا).

