المصري يجدد مفاوضاته لاستعارة حمزة علاء من الأهلي

18 حجم الخط

جدد النادي المصري البورسعيدي مفاوضاته لضم حمزة علاء حارس النادي الأهلي والذي سبق وطلب ضمه لكنه فشل في ذلك.

وكشف الإعلامي جمال الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور أن إدارة نادي المصري بدأت مفاوضاتها مرة اخري مع النادي الأهلي من أجل استعارة الحارس حمزة علاء في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد الغندور، أن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري طلب تدعيم مركز حراسة المرمى، وذلك لعدم تواجد بديل للحارس الأول محمود حمدي وأيضًا عصام ثروت.

وشدد، محمود حمدي من أفضل حراس المرمى في الدوري، ورغبة النادي في التعاقد مع حارس ليست بسبب مستواه بل لعدم تواجد وفرة في مركز حراسة المرمى.

واختتم، ويتواجد مع نادي المصري الثنائي محمود حمدي وعصام ثروت فقط لا غير في مركز حراسة المرمى هذا الموسم.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

ويلتقي فريق المصري نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، خلال معسكره الحالي بالسويس، وذلك استعدادًا لمباراته أمام الاتحاد السكندري من بطولة كأس عاصمة مصر.

ثنائي الشباب يشارك في تدريب المصري

وشهد مران المصري المشاركة الأولى للثنائي أشرف غزالة وأحمد صلاح لاعبي فريق الشباب " 2005 " واللذين يشغلان مركزي الظهير الأيمن والأيسر على الترتيب.

يذكر أن نبيل الكوكي المدير الفني للفريق البورسعيدي قام بتصعيد الثنائي للفريق الأول، وحرص على الاجتماع بهما قبيل خوض المران للشد من أزرهما، ومطالبتهما بالتعبير عن إمكاناتهما الفنية والبدنية الكبيرة التي أهلتهما للتصعيد مع الفريق الأول.

