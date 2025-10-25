"100 يوم صحة" بالشرقية تقدم 7.6 مليون خدمة طبية للمواطنين

قدم أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الشكرجميع الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة المشاركة، في تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة تقديرًا لما يبذلونه من عمل دؤوب في خدمة المواطن الشرقاوي، والحرص الدائم على تحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمة، والتكامل بين التخصصات المختلفة.

و أشارالدكتورأحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مبادرة 100 يوم صحة شهدت إقبالًا كثيفًا بمحافظة الشرقية على مدار 100 يوم متواصلة اعتبارًا من يوم الثلاثاء ١٥ يوليو 2025، وأن الفرق الثابتة والمتحركة قامت خلال 100 يوم بتقديم 7 مليون و665 ألف و178 خدمة طبية

وتشمل تقديم الخدمة الطبية ل ١٥١١٠٦٤ مواطن بالمبادرات الرئاسية.و تقديم الخدمة الطبية لعدد ٣٣٢٥٢٩٩ مواطن بالمستشفيات وتقديم التوعية الصحية ل ٨٦٥٣٨٥ مواطن وتقديم الخدمة الطبية ل ١١٤٩٧١٤ مواطن بوحدات الرعاية الأولية تقديم خدمات تنظيم الأسرة ل ٧٧٨٤٦٦ سيدة كذلك تم تقديم الخدمة الطبية ل ٣٥٢٥٠ مواطن من خلال خدمات القوافل الطبية.

الشرقية الأولى بمبادرة 100 يوم صحة

كما احتلت المحافظة المركز الأول خلال شهر سبتمبر الماضى في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية والزيارات الدورية لمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي

وكان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية قد هنأ مديرية الشئون الصحية بالشرقية لتصدرها المركز الأول على محافظات الجمهورية، في تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة حيث أختتمت المبادرة فعاليتها بتقديم ٧ مليون و٦٦٥ ألف و١٧٨ خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة وقدم محافظ الشرقية.

