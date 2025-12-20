السبت 20 ديسمبر 2025
تداول 25 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم (10) سفن، وتم تداول (25000) طن بضائع و(1130) شاحنة و(85) سيارة. 

معدل تداول الحاويات 

 حيث شملت حركة الواردات (8000) طن بضائع و(563) شاحنة و(72) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (17000) طن بضائع و(567) شاحنة و(13) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Alcudia Express، الحرية بينما تغادر السفينتين PELAGOS Express، PRIEDG فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن، وهي PELAGOS Express، PRIEDG وامل، وغادرت ثلاث سفن وهى Poseidon Express، الحرية وامل. شهد ميناء نويبع تداول (3700) طن بضائع و(237) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.

 

إجراءات طوارئ بالموانئ البحرية

 من ناحيته شدد رئيس قطاع النقل البحري، على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

