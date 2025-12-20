تداول 25 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم (10) سفن، وتم تداول (25000) طن بضائع و(1130) شاحنة و(85) سيارة.

معدل تداول الحاويات

حيث شملت حركة الواردات (8000) طن بضائع و(563) شاحنة و(72) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (17000) طن بضائع و(567) شاحنة و(13) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Alcudia Express، الحرية بينما تغادر السفينتين PELAGOS Express، PRIEDG فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن، وهي PELAGOS Express، PRIEDG وامل، وغادرت ثلاث سفن وهى Poseidon Express، الحرية وامل. شهد ميناء نويبع تداول (3700) طن بضائع و(237) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.

إجراءات طوارئ بالموانئ البحرية

من ناحيته شدد رئيس قطاع النقل البحري، على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.