محافظ أسيوط يعلن افتتاح صيدلية "إسعاف 24" بحي شرق

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو
أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن الافتتاح الرسمي لصيدلية "إسعاف 24 – أسيوط" بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط، الاثنين المقبل 22 ديسمبر 2025، لتكون أحدث فروع سلسلة صيدليات الإسعاف المصرية، والفرع رقم (30) على مستوى الجمهورية، والثاني داخل محافظة أسيوط، وذلك بعد قرابة عامين من افتتاح أول فرع بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن افتتاح الصيدلية الجديدة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إنشاء صيدليات الإسعاف بمختلف المحافظات، دعمًا لمنظومة توفير الدواء، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم العلاجية، خاصة الأدوية الحيوية والاستراتيجية.

إتاحة خدمات صيدليات الإسعاف للمواطنين بسهولة

وأشار اللواء الدكتور هشام أبوالنصر إلى أن إنشاء صيدلية "إسعاف 24" بشارع الثورة حظي بدعم كامل من المحافظة، انطلاقًا من حرصها على إتاحة خدمات صيدليات الإسعاف للمواطنين بسهولة، وضمان توافر الدواء، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بنقص بعض الأصناف، مؤكدًا أن الصيدلية ستعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لخدمة أهالي مدينة أسيوط والمراكز المجاورة.

منظومة متكاملة من الخدمات الدوائية

وأضاف المحافظ أن الصيدلية الجديدة تقدم منظومة متكاملة من الخدمات الدوائية، تشمل أدوية الأورام، والأدوية المدعمة، وأدوية الدعم والنواقص، وأدوية الجدول، إلى جانب مختلف المستحضرات والمستلزمات الطبية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويسهم في سرعة حصول المرضى على العلاج اللازم.

كما أوضح أن الصيدلية شهدت افتتاحًا تجريبيًا في 23 نوفمبر 2025، بهدف بدء تقديم الخدمة للجمهور والتأكد من جاهزية التشغيل، على أن يتم الافتتاح الرسمي يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، وفقًا للضوابط والمعايير التنظيمية والفنية المعتمدة، وبما يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بأبناء المحافظة.

توفير الدواء الآمن والمعتمد للمواطنين 

وأكد محافظ أسيوط استمرار جهود المحافظة في دعم وتطوير القطاع الصحي، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية التابعة للدولة، وفي مقدمتها صيدليات الإسعاف، باعتبارها أحد الأذرع الرئيسية لتوفير الدواء الآمن والمعتمد، مشددًا على أن التوسع في هذه المشروعات يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الصحية.

وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع التخصصات

لخدمة 700 ألف مواطن، صحة أسيوط تتسلم مستشفى ديروط الجديد (صور)

يذكر أن صيدليات الإسعاف المصرية تأسست عام 1968، وتعد من الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتتبع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتهدف إلى ضمان توافر الدواء وتسهيل حصول المواطنين عليه، خاصة الأدوية النادرة وأدوية الأورام والأمراض المزمنة، مع التوسع الجغرافي المستمر وتطبيق آليات التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

