تلاوة تُلامس القلوب بصوت أحمد نعينع في «دولة التلاوة» (فيديو)

شهدت حلقة جديدة من برنامج «دولة التلاوة» حالة من الخشوع والتأثر الكبير بين المشاهدين، مع تلاوة مميزة بصوت الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، حيث اتسم أداؤه بالهدوء والوقار، ما جعل التلاوة لحظة روحانية خالصة تُنسي المستمعين هموم الدنيا وتمنح القلوب راحة وسكينة.

مدرسة التلاوة المصرية في أبهى صورها



وجسدت تلاوة الشيخ أحمد نعينع ملامح المدرسة المصرية الأصيلة في قراءة القرآن الكريم، التي تمتزج فيها سلامة الأداء بحسن الصوت، والالتزام بأحكام التجويد مع التأثير الوجداني العميق، وهي المدرسة التي خرجت عمالقة التلاوة الذين حملوا القرآن إلى العالم صوتًا وخُلقًا.

«دولة التلاوة».. منصة لإحياء فنون الترتيل



ويأتي برنامج «دولة التلاوة» ضمن مشروع وطني يهدف إلى إحياء فنون الترتيل والتجويد، واكتشاف المواهب الشابة القادرة على مواصلة هذا الإرث القرآني العريق، في إطار علمي ومنهجي يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وحظيت تلاوة الدكتور أحمد نعينع بإشادة واسعة من الحضور بحلقة دولة التلاوة، الذين عبّروا عن تأثرهم العميق بالأداء، مؤكدين أن مثل هذه التلاوات تُعيد للقرآن حضوره في القلوب، وتمنح المستمع طمأنينة يحتاجها في زحام الحياة اليومية.

رسالة برنامج دولة التلاوة: القرآن حياة وطمأنينة



وأكد القائمون على البرنامج أن الهدف من هذه الحلقات ليس فقط المنافسة، بل ترسيخ قيمة القرآن الكريم كمنهج حياة، وصوت يوقظ القلوب، ويعيد التوازن الروحي للإنسان، وهو ما جسدته تلاوة الشيخ أحمد نعينع بكل وضوح في هذه الحلقة.

