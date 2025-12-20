السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار

حبس المتهم
حبس المتهم
18 حجم الخط

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة  أكتوبر حبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار 15 يوما على ذمة التحقيقات، أثناء مشاجرة بينهما أمام نادي وادى دجلة بمنطقة أكتوبر. 

 

وخلال التحقيقات، قال عاطف ع، المتهم البالغ من العمر 61 عاما، إنه يمتلك شركة وتزوج عرفيا من طليقة الفنان سعيد مختار منذ 3 أشهر، وأخبرته زوجته بذهابها إلى نادي وادي دجلة وبصحبتها ابنها من طليقها، لتنفيذ الرؤية، وذهب معها لحين انتهاء طليقها من رؤية نجله.

 وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه أثناء توجهه برفقة زوجته، طاردهما المجني عليه وأمسك بسكين وتعدى عليه، ليتسبب في إصابته، وأثناء ذلك أصابت السكينة طليق زوجته، ليتوفى في الحال.

 

تفاصيل صادمة عن مقتل سعيد مختار

 وخلال التحقيقات، نفت طليقة المجني عليه ارتكابهما الجريمة، وذكرت أن المجني عليه تهجم عليهما، وأثناء محاولة طليقها منعه، من الاشتباك معه، أصيب دون قصد، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وأوضحت التحقيقات أن المتوفى كان متواجدا بالنادي لرؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات، ولاحظ طليقته برفقة شخص آخر داخل سيارة، وعلم أنه مرتبط بها عرفيا، ونشبت مشاجرة بين الطرفين، ما أدى إلى مقتل الفنان سعيد مختار وإصابة زوج طليقته.

وكان قد تلقى قسم شرطة أكتوبر أول بلاغا  بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب أمام النادي، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، عُثر على جثمان الفنان سعيد مختار، 56 سنة، بينما أصيب زوج طليقته، 61 سنة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أودعت جثة الفنان بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة، وتم القبض على طليقة الفنان وزوجها، وجارٍ استكمال  التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة بالكامل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان سعيد مختار سعيد مختار قاضي المعارضات بمحكمة اكتوبر قتل الفنان سعيد مختار مقتل سعيد مختار منطقة أكتوبر

مواد متعلقة

اختفت بعد خروجها من الحضانة، تتبع خط سير طفلة عثر على جثتها بالصف

شهود عيان عن مصرع قائد حفار بالعياط: سقط عليه جزء من جبل رملي

إحالة عامل للجنايات بتهمة سرقة مبلغ مالي من مطعم بالشيخ زايد

محامي والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل إخلاء سبيلها

اتهامات بالسرقة والضرب.. القصة الكاملة للتحقيق مع والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال.. ترحيل المتهمة لمرسى مطروح بعد صدور أحكام ضدها في قضيتي إيصال أمانة

إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال في بلاغ تهديد بالقتل

الاستماع لأقوال أسرة طفل لقي مصرعه دهسا أسفل جرار بالعياط

لخلافات مع طليقها، تجديد حبس المتهم بقتل سيدة بالبدرشين

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم السبت

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

وزير خارجية روسيا: نقدر الدور المصري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا في 34 نسخة سابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads