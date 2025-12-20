اختفت بعد خروجها من الحضانة، تتبع خط سير طفلة عثر على جثتها بالصف

18 حجم الخط

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة طفلة متغيبة بإحدى قرى الصف جنوب محافظة الجيزة، لتتبع خط سيرها للوقوف على ملابسات الحادث.

واستدعت جهات التحقيق أسرة الطفلة المتوفاة لسماع أقوالهم في الحادث، والتأكد من اتهام أحد بالتسبب في الحادث.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وعرض جثة الطفلة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

تفاصيل العثور على جثة طفلة في الصف

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد اختفاء طفلة، مقيمة بإحدى قرى الصف، وذكر أفراد أسرتها أن الطفلة شهد تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت في ظروف غامضة، عقب خروجها من الحضانة، وفشلت محاولات البحث عنها بالقرية.

العثور على جثة طفلة بعد اختفائها بالصف

وعقب مرور ما يقرب من 4 أيام على اختفاء الطفلة، تم العثور على جثتها، في ظروف غامضة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

دور الطب الشرعي

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

