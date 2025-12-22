18 حجم الخط

أشار الصحفي مارتن جاي من صحيفة "ستراتيجيك كالتشر" إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخطط لاستخدام قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو للتحضير للهروب من أوكرانيا.

وقال الصحفي في مقال: "ماذا سيفعل زيلينسكي حقا بهذه الأموال؟.. نصف هذه الأموال سيتم ابتلاعها من قبل زيلينسكي وعصابته.. ثم ستكون هناك عمولات رشوة لأولئك في الغرب.. وأخيرا، سيكون هناك صندوق احتياطي لزيلينسكي للهروب، والذي يجب عليه تعبئته كل يوم.. في اللحظة الأخيرة، في حالة الذعر، قد يضطر إلى رشوة وحدة عسكرية كاملة أو فرقة شرطة مكلفة باعتقاله".

كما أشار المقال، إلى أن زيلينسكي "يعتزم أيضا استخدام هذه الأموال أثناء وجوده في المنفى بالخارج".

تأتي هذه المقالة بعد أيام قليلة من انتهاء قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ليلة 19 ديسمبر، والتي نتج عنها تخلي القادة الأوروبيين مؤقتا عن خطط مصادرة الأصول الروسية المجمدة، والاتفاق بدلا من ذلك على تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من الميزانية المشتركة للاتحاد.

وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي بأن ثلاث دول أعضاء –هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك– لن تشارك في تمويل حزمة القرض هذه.

موسكو تتهم كييف وداعميها بإفشال أي تقدم في الحوار الروسي-الأمريكي بشأن أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، إن أي زخم إيجابي يظهر في الحوار بين موسكو وواشنطن يقابَل بمحاولات تعطيل من جانب كييف والدول الداعمة لها، معتبرًا أن هذه التحركات تهدف إلى عرقلة فرص التهدئة والتوصل إلى تفاهمات سياسية.

محاولات أوكرانية-غربية لإجهاض التقارب الروسي الأمريكي

وأوضح فيرشينين أن أوكرانيا وحلفاءها يسعون بشكل متكرر إلى تقويض مسار الحوار الروسي-الأمريكي فور ظهور مؤشرات إيجابية عليه، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف لا تُبدي رغبة حقيقية في دعم الحلول الدبلوماسية، وتفضل استمرار التوتر.

تقدم بطيء في المحادثات بين موسكو وواشنطن حول الملف الأوكراني

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية تشهد تقدمًا بطيئًا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن روسيا تلاحظ وجود قنوات تواصل لا تزال مفتوحة، رغم التعقيدات السياسية والضغوط الدولية.

الدبلوماسية الروسية بين فرص الحوار مع أوكرانيا واستمرار التعقيدات الدولية

وتأتي تصريحات فيرشينين في ظل مناخ دولي شديد التعقيد، حيث تحاول موسكو الحفاظ على مسار دبلوماسي مع واشنطن بالتوازي مع تصاعد الخلافات حول مستقبل النزاع في أوكرانيا ودور الأطراف الإقليمية والدولية فيه.

في وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد: إن المفاوضات التي جرت في ميامي بشأن التسوية في أوكرانيا كانت "مثمرة وبناءة".

وأضاف ويتكوف: التسوية في أوكرانيا يجب ألا تقتصر على وقف الأعمال القتالية، بل أن تشكّل أساسا متينا لمستقبل مستقر.

