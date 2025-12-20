رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر

18 حجم الخط

أجري الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، زيارة تفقدية صباح اليوم إلى مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، للوقوف على الخطة التشغيلية لمبنى الطوارئ الجديد، وجاهزية التشغيل بدقة وكفاءة.

ضرورة تعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الفرق الطبية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة تعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين، إلى جانب متابعة انتظام العمل وجودة الخدمات.

وشملت الزيارة، تفقد غرف الملاحظة، والفرز، وحدة المناظير، قسم الأشعة، العمليات، المعمل والصيدليات، داخل المبنى الجديد.

واطلع رئيس الهيئة على مستوى التجهيزات الطبية والفنية، والجداول التشغيلية، لضمان جاهزية الفرق الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة والاستجابات الفورية، مشددًا على الأهمية المحورية لقسم الطوارئ باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الصحية، لما له من دور حيوي في سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، وتقديم الإسعافات الأولية، وتقييم الحالات وتحديد أولويات العلاج، بما ينعكس على رفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

غرفة الإنعاش مجهزة بالكامل بأجهزة إنعاش القلب الرئوي

يذكر أن المبنى الجديد تم تصميمه طبقَا لمتطلبات "GAHAR"، ويضم ٣١ سريراَ، تشمل غرف لفرز وتصنيف الحالات حسب درجة الخطورة لضمان وصول الرعاية السريعة، غرف للفحص والمعالجة والملاحظة، غرفة الإنعاش مجهزة بالكامل بأجهزة انعاش القلب الرئوي، غرف للعمليات، وكشك للجراحة والعظام، حيث تم تجهيزهم بـ 15 جهاز مراقبة سريرية لقياس العلامات الحيوية، وأجهزة صدمات، وأجهزة تخدير، وجهاز إيكو، وسي أرم، وغرفة عزل، إلي جانب وحدة لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، معمل متكامل، وحدة الأشعة العادية والمقطعية لضمان تقديم خدمات تشخيصية دقيقة وسريعة.

ورافق رئيس الهيئة خلال الجولة الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، والدكتور محمد عبد الغني، مدير مستشفى 6 أكتوبر، إلى جانب عدد من القيادات الطبية والإدارية بالمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.