دورات تدريبية معتمدة من المجلس الصحي ضمن أعمال المؤتمر السنوي لمعهد الكبد

تبدأ فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، الأحد القادم وتمتد فعاليات المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، بعقد ورش عمل متخصصة في مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة وجراحات الكبد والقنوات المرارية والعلاج التداخلي للكبد.

ويشارك في الجلسات العلمية للمؤتمر، أكثر من ٢٥٠ خبيرا وعالما متخصصا في طب الجهاز الهضمي والكبد وجراحاته من مختلف المعاهد والجامعات المصرية وخبراء من اليابان والهند والصين وإيطاليا.

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي أحد أقدم المعاهد التابعة للهيئة ووزارة الصحة المصرية، وهو أول معهد متخصص في أمراض الكبد في مصر.

وعقد المؤتمر السنوي للمعهد بصورة منتظمة يدل على مدى اهتمامنا بالتدريب والتعليم الطبي المستمر للفرق الطبية، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل المعهد، ويتناول المؤتمر فى نسخته السابعة عشر خلال جلساته العلمية كافة مجالات طب الجهاز الهضمي والكبد والمناظير والأمراض المعدية إلى جانب جراحة الكبد والقنوات المرارية وزراعة الكبد والصيدلة الإكلينيكية، وورش عمل متنوعة.

كما سيعقد على هامش المؤتمر في أحد قاعاته برامج تدريبية لشباب الأطباء بساعات معتمدة من المجلس الصحي المصري بنظام ( CPD/CME )، يقوم بالتدريس في هذه البرامج التدريبية كبار الخبراء والاستشاريين فى هذه المجالات من كوادر هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ومن مختلف الجامعات المصرية، وسيمنح الدارسين فيها شهادة معتمدة من المجلس الصحي المصري.

وأضاف الدكتور محمد صالح، عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي بأن هذه البرامج التدريبية معتمدة بنظام CPD/CME بعدد 6 ساعات من المجلس الصحي المصري، أحد هذه البرامج يناقش أساليب التغذية العلاجية الصحيحة لمرضى الكبد والجهاز الهضمي، ويناقش البرنامج التدريبي الآخر تشخيص وعلاج أمراض القولون المناعية وأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

