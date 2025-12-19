الجمعة 19 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الصحة تنظم برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية

نظمت وزارة الصحة والسكان برنامجًا تدريبيًا لفرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.

متحدث الصحة: تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة داخل المنشآت الصحية

 

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريب يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الفرق الطبية وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة داخل المنشآت الصحية، مما يسهم في الحد من العدوى المكتسبة بالمستشفيات وتقليل معدلات مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وأوضح «عبد الغفار» أن البرنامج شهد مشاركة 69 متدربًا من الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض، من محافظات (الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، القليوبية، القاهرة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، وأسوان).

أضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطبيق سياسات مكافحة العدوى داخل مستشفيات ومراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، نظرًا لطبيعة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يحمي المرضى والعاملين ويضمن استمرارية تقديم الخدمة بأمان، مع استمرار تنفيذ برامج تدريبية مماثلة بكافة المحافظات لدعم الفرق الطبية ورفع كفاءتها المهنية.

البرنامج ركز على الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وعلى رأسها غسل الأيدي

 

من جانبه، أشار الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية لأمانة الصحة النفسية، إلى أن البرنامج ركز على الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وعلى رأسها غسل الأيدي، واستخدام الواقيات الشخصية، واحتياطات التنفس، إلى جانب إعادة المعالجة الآمنة للآلات والمفروشات، وتطبيق احتياطات العزل بمختلف أنواعها.

أكد أن هذه التدريبات تأتي ضمن خطة الوزارة المستمرة لدعم قدرات فرق مكافحة العدوى بمستشفيات الصحة النفسية، لتوفير بيئة علاجية آمنة للمرضى والعاملين.

