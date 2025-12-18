محافظ الجيزة: إجازة رسمية للطلاب من الامتحانات الإثنين 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس

18 حجم الخط

قرر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتبار يوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026 إجازة رسمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة، بمناسبة عيد الغطاس للأخوة المسيحيين، وذلك في إطار مراعاة المناسبات الدينية الرسمية.

وفي السياق ذاته، اعتمد محافظ الجيزة مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 لصفوف النقل والشهادات المحلية بمختلف أنواعها، بجميع مدارس المحافظة، على أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وفق الجداول المعتمدة لكل مرحلة تعليمية.

الإجازة المقررة يوم 19 يناير

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإجازة المقررة يوم 19 يناير لن تؤثر على انتظام سير الامتحانات، حيث سيتم الالتزام بالجداول المعلنة مسبقًا، مع مراعاة الإجازات الرسمية ضمن خطط الامتحانات.

وأكد المحافظ أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الامتحانات، من خلال تجهيز المدارس واللجان الامتحانية، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في هدوء وانتظام.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة رفع الإشغالات ومنع أي تعديات بمحيط المدارس، والتعامل الفوري مع مصادر الضوضاء، ورفع المخلفات أولًا بأول، مع التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتيسير الحركة المرورية حول لجان الامتحانات.

ويأتي قرار الإجازة واعتماد مواعيد الامتحانات في إطار حرص محافظة الجيزة على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

