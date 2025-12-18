الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة: إجازة رسمية للطلاب من الامتحانات الإثنين 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
18 حجم الخط

قرر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتبار يوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026 إجازة رسمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة، بمناسبة عيد الغطاس للأخوة المسيحيين، وذلك في إطار مراعاة المناسبات الدينية الرسمية.

وفي السياق ذاته، اعتمد محافظ الجيزة مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 لصفوف النقل والشهادات المحلية بمختلف أنواعها، بجميع مدارس المحافظة، على أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وفق الجداول المعتمدة لكل مرحلة تعليمية.

الإجازة المقررة يوم 19 يناير

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإجازة المقررة يوم 19 يناير لن تؤثر على انتظام سير الامتحانات، حيث سيتم الالتزام بالجداول المعلنة مسبقًا، مع مراعاة الإجازات الرسمية ضمن خطط الامتحانات.

وأكد المحافظ أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الامتحانات، من خلال تجهيز المدارس واللجان الامتحانية، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في هدوء وانتظام.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة رفع الإشغالات ومنع أي تعديات بمحيط المدارس، والتعامل الفوري مع مصادر الضوضاء، ورفع المخلفات أولًا بأول، مع التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتيسير الحركة المرورية حول لجان الامتحانات.

ويأتي قرار الإجازة واعتماد مواعيد الامتحانات في إطار حرص محافظة الجيزة على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم إمتحانات الفصل الدراسي الاول عادل النجار محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مواد متعلقة

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة

محافظة الجيزة تعلن عن غلق جزئي بـ "أحمد عرابي" أعلى محور الفريق كمال عامر غدًا

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية بالجيزة

ضبط مخازن أغذية فاسدة وزيوت غير صالحة للاستهلاك بالوراق

محافظ الجيزة يهنئ الفائزين في مسابقتي «موهبتي» و«كنوز مصرية»

تعليم الجيزة يعلن التنسيق الرابع لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 / 2026

محافظ الجيزة يكرم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في نهائيات الجمهورية للعاملين بالحكومة

محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الجارية بممشى "أهل مصر" بحي جنوب الجيزة وأبوالنمرس

الأكثر قراءة

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

المغرب يحرز هدفا عالميا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

انتخابات النواب 2025، ضبط 8 أشخاص بـ3 محافظات بتهمة توزيع رشاوى مالية على الناخبين

محمد منير يشعل ستاد لوسيل بمباراة المغرب والأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يشترط أن يرى المستخير رؤيا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل وجود الآيات القرآنية بغرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كيف يتعامل المسلم مع شهر رجب؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads