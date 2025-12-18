الخميس 18 ديسمبر 2025
أخبار مصر

محافظة الجيزة تعلن عن غلق جزئي بـ "أحمد عرابي" أعلى محور الفريق كمال عامر غدًا

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
أعلنت محافظة الجيزة عن غلق جزئي بالتناوب بمحور أحمد عرابي في الاتجاهين بالمنطقة الواقعة أعلى محور الفريق كمال عامر وذلك لمدة 6 أيام، وهذا في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمحور أحمد عرابي، حيث سيتم تنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية للمحور في الاتجاهين.
 

موعد الغلق

وتوضح محافظة الجيزة أن الغلق سيتم على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباح غدًا الجمعة الموافق 19/12/2025 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 21/12/2025، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباح يوم الجمعة الموافق 26/12/2025 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 28/12/2025، على أن تُنفذ الأعمال على مدار 24 ساعة دون إيقاف للحركة المرورية، حيث سيتم الإبقاء على عدد حارتين مروريتين أمام حركة السيارات.
 

ووجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الطرق بالمحافظة والإدارة العامة للمرور بضرورة التنسيق مع الشركة المنفذة للالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل حركة المركبات بمحيط منطقة الأعمال.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسيير الحركة المرورية.

