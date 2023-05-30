الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

صحة مطروح: دراسة فتح مدرسة تمريض بمستشفى الضبعة المركزى

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فيتو

 وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدراسة فتح مدرسة تمريض بمستشفى الضبعة المركزى لخدمة أبناء مدينة الضبعة  وذلك خلال تفقد سيادته لمستشفى الضبعة الجمعة الموافق ٢٥ مايو الماضي.

وبناءً على طلب النائب رزق علواني بفتح مدرسة للتمريض لأبناء مدينة الضبعة للتخفيف عن الطلبة عناء ومشقة السفر ولتوفير كوادر فنية تمريضية لخدمة أهل الضبعة.


قام  الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بالدفع بلجنة فنية برئاسة الدكتور محمد لطفي مدير إدارة التدريب والمدارس وفى حضور  الدكتور محمد عبدالظاهر مدير مستشفى الضبعة المركزى وعدد من السادة الشعبيين والمهتمين بالشأن الصحى بمركز ومدينة الضبعة لبحث إمكانية فتح مدرسة تمريض بمستشفى الضبعة المركزى، حيث قامت اللجنة اليوم الثلاثاء بمعاينة الموقع المقترح. 

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وسوف يتم العرض علي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تمهيدا لرفعه الى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

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