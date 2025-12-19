أخبار مصر اليوم: النقل تستعرض مراحل تنفيذ مترو الخط الرابع.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية على هذه الطرق.. "الأطباء" تنعي الدكتور أبو الحسن رجب ضحية القافلة الطبية بقنا

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية.

وجاءت أهم الأخبار كما يلي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أحدث تصوير جوي لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، كاشفة عن حجم التقدم الكبير في الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الحيوي، الذي يأتي في إطار التوجهات الرئاسية للتوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام، وتحقيق نقلة نوعية في وسائل النقل صديقة البيئة التي تخدم ملايين المواطنين في القاهرة الكبرى.

نعت النقابة العامة للأطباء ببالغ الحزن والأسى الطبيب د. أبو الحسن رجب فكري حسن، بـ محافظة قنا، الذي توفى متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء مشاركته في إحدى القوافل الطبية، نتيجة نزاع مسلح بين عائلتين في محيط مكان القافلة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وتبدأ فى الثالثة فجرا وتنتهى فى الساعة التاسعة صباحا تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص التهنئة إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والشعب القطري الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر.

أعلنت الهيئة القومية السكة الحديد اطلاق خدمة عربات ثالثة مكيفة على خط القاهرة – طنطا، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة المواطنين وتلبية مطالب التشغيل اليومية.

اطلقت وزارة النقل دعوة لـ شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع.

شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على ضرورة تقديم دعم عاجل ومستدام للنظام الصحي الفلسطيني، في ظل التدمير الشديد الذي طال المنشآت الصحية بقطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال حضوره لقاء العمل الاقتصادي الذي عقد تحت عنوان "حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان"، بالعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة مسئولي الهيئات الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة بلبنان.

