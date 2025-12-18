الخميس 18 ديسمبر 2025
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية

اعتمد فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية (الدور الأول)، للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب العدوان، وذلك عن العامين الدراسيين (2023/2024) و(2024/2025)، بنسبة نجاح عامة ٩٧.٤٪، بحضور فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ/ خالد إبراهيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأكد وكيل الأزهر أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الدور التاريخي للأزهر الشريف في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه الدائم على رعاية أبنائه الطلاب، وتخفيف آثار الظروف الاستثنائية التي حالت دون انتظام العملية التعليمية، بما يضمن لهم حقهم الكامل في التعليم واستكمال مسيرتهم العلمية.

من جانبه، أوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن القطاع اتخذ جميع الإجراءات المنظمة لاعتماد النتيجة، وفق الضوابط المعتمدة، مراعاةً للظروف القهرية التي مرّ بها الطلاب، وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدا أن الأزهر مستمر في دعمه التعليمي والإنساني لأبناء فلسطين، ووقوفه الدائم إلى جانبهم، إيمانًا برسالته العالمية في نصرة قضايا الأمة، وترسيخ قيم العدل والرحمة والإنسانية.

