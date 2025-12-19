الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من انخفاض الرؤية على هذه الطرق

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
18 حجم الخط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وتبدأ فى الثالثة فجرا  وتنتهى فى الساعة التاسعة صباحا تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا السبت

مواد متعلقة

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

تصل لـ 8 بالمدن الجديدة، تحذير عاجل من درجات الحرارة الصغرى

هجوم شتوي ليلا وفي الصباح الباكر، انخفاض حاد في الصغرى، المدن الجديدة 8 درجات وكاترين صفر مع تحذير من تراجع الرؤية على الطرق

برد مفاجئ يضرب البلاد، كاترين تلامس الصفر وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

تنبيه عاجل لسائقي السيارات، انخفاض الرؤية يضرب هذه الطرق

كاترين تسجل صفر مئوية، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

تؤدي إلى انخفاض الرؤية على هذه المناطق، تحذير من الشبورة الكثيفة غدا

وداع هادئ للخريف.. استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.. أمطار خفيفة في مرسى علم وشلاتين.. ورياح نشطة بالصعيد

الأكثر قراءة

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتاخر أمام بتروجيت بهدف في الشوط الأول

بتروجيت يفوز على الإسماعيلي بهدف في كأس عاصمة مصر

تداول 26 ألف طن و1359 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

إصابة طالبة أجنبية إثر حريق بشقتها السكنية في الاسكندرية

السكة الحديد تطلق خدمة "ثالثة مكيفة" على خط القاهرة – طنطا غدا

علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في كأس عاصمة مصر

فيتو تنفرد بـ تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

محامي والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل إخلاء سبيلها

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة لسداد الدين وسعة الرزق

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads