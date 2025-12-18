رئيس الوزراء اللبناني يستقبل مدبولي بمطار رفيق الحريري الدولي

18 حجم الخط

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد رفيع المستوى المرافق له، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبدء زيارة تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء بأرض المطار، دولة الرئيس الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، ودجو وديع عيسى الخوري، وزير الصناعة اللبناني، رئيس بعثة الشرف، والسفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان.

وتبدأ مجريات الزيارة صباح غدٍ الجمعة، بعقد لقاء ثنائي يجمع رئيسي وزراء مصر ولبنان، بمقر السراي الحكومي، ثم ترأسهما جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، يعقبها مؤتمر صحفي مُشترك.



