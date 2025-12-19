شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

الجمعة 19 ديسمبر 2025
 تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص التهنئة إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والشعب القطري الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر.

وأشاد شيخ الأزهر بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية وحضارية رائدة، وبما تضطلع به من أدوار فاعلة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ قطر، وأن يديم عليها وعلى سائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والرخاء.

وفي سياق آخر كان فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إستقبل بـ مشيخة الأزهر، الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، وقاضي قضاة فلسطين.

حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم

وقال فضيلة الإمام الأكبر: إن الأزهر الشريف لم ولن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وما يتعرض له الأبرياء في غزة والضفة الغربية وسائر المدن الفلسطينية المحتلة، من انتهاكات إنسانية غير مسبوقة، وحرمان من أبسط حقوق الحياة، ومخططات التهويد، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والزماني والمكاني للقدس الشريف.

ومن جانبه، استعرض المستشار الهباش لشيخ الأزهر الوضع المأساوي الراهن في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الصهيونية في غزة لم تتوقف حتى مع إقرار وقف العدوان. 

حيث بلغ إجمالي أعداد الشهداء منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار ما يزيد على 360 شهيدًا، فضلًا عن خروج المؤسسات الصحية والمستشفيات عن نطاق الخدمة، والاعتماد بشكل كامل على ثلاثة مستشفيات فقط تقدم خدماتها بإمكانات بسيطة لا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

