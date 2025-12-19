محمد شوقي يعلن تشكيل زد لمواجهة المصري بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، أعلن محمد شوقي المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي زد، تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

تشكيل زد أمام المصري

يدخل فريق زد مباراته أمام المصري بتشكيل يضم كل من:

محمد مزيكا - عبدالله بكري - أحمد كاستلو - محمد أشرف - سامج ابراهيم - أحمد الصغيري - أحمد كاباكا - عمار حمدي - أحمد عادل - مازن ياسر - حازم محمد

زد يفوز في الجولة الأولى

وانتهت مباراة زد ضد سموحة في الجولة الأولى بفوز الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام

موعد مباراة المصري وزد في كأس عاصمة مصر

ويلتقي فريقا المصري وزد في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

واختتم، أمس الخميس، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمباراة الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تجمعه بفريق زد، على استاد السويس الجديد.

المصري يتعادل الاتحاد بالجولة الأولى

وكان المصري تعادل مع فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى على استاد السويس، من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن جانبه قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي استمرار معسكر الفريق بمدينة السويس بعد خوض مباراة زد اليوم الجمعة في كأس عاصمة مصر.

ويستمر المعسكر لخوض مواجهة دكرنس في مسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها الاثنين القادم.

