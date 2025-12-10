الأربعاء 10 ديسمبر 2025
حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب مصر 2009 في معسكر ديسمبر

منتخب مصر مواليد
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، بقيادة الكابتن حسين عبداللطيف القائمة النهائية للاعبين المختارين للدخول في معسكر ديسمبر، ضمن خطة المنتخب استعدادا للاستحقاقات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة.

30 لاعب في قائمة منتخب مواليد 2009

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: مالك عمرو – محمد عبيد – آسر عبده – مصطفى تيتو – طارق عاشور - أحمد حمادة.

خط الدفاع:  محمد السيد الديزل – أدم يوسف – سيف الدين تامر – عبد الله عمرو – عبد الله الزناتي  – عادل علاء – يحيي طارق – أحمد الشرايدي.
خط الوسط: عمر عبد الرحيم - سيف كريم - يحيي شيتوس - أحمد صفوت – ياسين موسى – أحمد رجب غالي – دانيال تامر – أحمد بشير – عبد القادر حمادة – زياد سعودي– محمد جمال – عمر فودة.

خط الهجوم:  مازن وائل – أدهم حسيب – ياسين رضوان- خالد مختار.

قائمة منتخب 2009 بمعسكر ديسمبر، فيتو
مباراتان وديتان أمام اليابان

يتضمن معسكر منتخب مصر مواليد 2009 خوض الفريق مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب اليابان، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

وكان منتخب مصر مواليد 2009 خاض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب الأردن في النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، فاز في الأولى بهدف نظيف وتعادل سلبيا في المباراة الثانية، واللتين أقيمتا بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن استعدادات منتخب 2009 للتصفيات الأفريقية التى ستقام فى ليبيا.

منتخب مصر مواليد 2009 حسين عبداللطيف منتخب اليابان أمم إفريقيا تحت 17 سنة منتخب الأردن تصفيات شمال أفريقيا تحت 17 سنة

