الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يعسكر بالسويس استعدادا لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

المصري
المصري
18 حجم الخط

يغادر فريق المصري البورسعيدي اليوم الخميس القاهرة متجها إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة زد إف سي بدور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصى.

ويخوض المصري مرانه الختامي باستاد السويس مساء اليوم ببداية معسكره.

موعد مباراة المصري وزد في كأس عاصمة مصر


ويلتقي فريقا المصري وزد  في الثامنة مساء غدا الجمعة الموافق التاسع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل المصري  في الجولة الأولى سلبيا أمام الاتحاد السكندري.

حكام مباراة المصري وزد في كأس عاصمة مصر

وأعلن اتحاد الكرة حكام مباريات الجمعة في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025/ 2026.

 

 

مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر


 جاءت مباريات المصري على النحو التالي:

الجولة الأولى: الاتحاد السكندري والمصري أقيمت مساء يوم الخميس الموافق الحادي عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد(0-0)

الجولة الثانية: المصري وزد اف سي وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثالثة: حرس الحدود والمصري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة: استراحة

الجولة الخامسة: المصري وسموحة وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق الخامس من يناير المقبل  على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة: كهرباء الإسماعيلية والمصري وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق العاشر من يناير المقبل  على ستاد السويس الجديد.
الجولة السابعة: المصري والزمالك وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق الخامس عشر من يناير المقبل على ستاد برج العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري البورسعيدي فريق المصري السويس كأس عاصمة مصر موعد مباراة المصري وزد مباراة المصري وزد في كأس عاصمة مصر المصري وزد في كأس عاصمة مصر بطولة كأس عاصمة مصر

مواد متعلقة

موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

سيراميكا يعسكر اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر

مودرن سبورت يتحدى البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

في موسم استثنائي، هل يكمل باريس سان جيرمان السداسية التاريخية بإنتركونتيننتال؟

بريندان رودجرز مديرا فنيا للقادسية السعودي

كأس العرب، الإعلامي وليد الفراج يسخر من الاتحاد السعودي

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

المقابل المادي يعرقل إتمام صفقة انتقال مدافع إنتر ميلان إلى برشلونة

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

حادث مدمر، تصادم 10 سيارات وأتوبيس بالطريق السياحي في الجيزة

انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسرة الفنانة نيفين مندور تصل إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية لاستلام الجثمان

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads