في ختام 2025، الإسماعيلية تحتفي بكوكب الشرق بحفل في المسرح الروماني

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو
تواصل محافظة الإسماعيلية مشاركتها في إحياء عام 2025 بوصفه عامًا للاحتفاء بـ كوكب الشرق؛ تقديرًا لإرثها الفني والوطني الخالد، وفي إطار الاحتفاء برموز الفن المصري الأصيل، وإيمانًا بالدور المحوري الذي لعبته كوكب الشرق "أم كلثوم" كأيقونة فنية وثقافية عربية تجاوز تأثيرها حدود الزمان والمكان. 

الملتقى الرابع لجودة التعليم الأزهري يكرم منطقة الإسماعيلية

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثانية في الإسماعيلية

ختام عام حافل بالأنشطة الثقافية 

وتُقيم محافظة الإسماعيلية احتفالية غنائية كبرى تختتم بها عامًا حافلًا بالأنشطة الثقافية والفنية، من خلال حفل «كلثوميات» الذي تحييه الفنانة مروة ناجي، وذلك مساء الخميس القادم ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ على المسرح الروماني بمحافظة الإسماعيلية

أبرز فقرات الحفل الاحتفاء بأم كلثوم 

ويتضمن الحفل باقة مختارة من أعذب وأشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، التي شكّلت وجدان الأمة العربية، وأسست لمدرسة موسيقية فريدة لا تزال تلهم الأجيال، بما تحمله من قوة صوتية استثنائية، وعمق تعبيري، ورسائل وطنية خالدة.

ويأتي هذا الحدث الفني تحت رعاية اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، في إطار حرص المحافظة على دعم الفنون الراقية، وترسيخ الهوية الثقافية المصرية، وإتاحة الفعاليات الفنية المتميزة لأبناء المحافظة وزائريها.

رسالة وفاء لتاريخ فني عريق تربت عليه الأجيال  

وأكدت محافظة الإسماعيلية أن هذه الاحتفالية تمثل رسالة وفاء لتاريخ فني عظيم، وتكريسًا لدور الفن في بناء الوعي وتعزيز الانتماء، وتقديم التراث الموسيقي الخالد للأجيال الجديدة، بما يليق بمكانة مصر كمنارة للفن والثقافة في المنطقة.  

