الحصر العددي للدائرة الأولى بالإسماعيلية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الأولى في محافظة الإسماعيلية الحصر العددي لأصوات الناخبين بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025، حيث بلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية أمام جميع اللجان الفرعية 461266 ناخبًا وناخبة. 

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة في الإسماعيلية (بث مباشر)

أمن الإسماعيلية يساعد ناخب من ذوى الهمم للوصول إلى مقر لجنته الانتخابية (فيديو)

 

الأصوات التي قامت بالتصويت

شهدت العملية الانتخابية تصويت 23020 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان، وبعد الانتهاء من أعمال الفرز بلغ عدد الأصوات الباطلة 1388 بينما بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 21632 وفيما يخص توزيع الأصوات على المتنافسين على مقعد الدائرة، فقد حصل المرشح محمد محمد حفني الصافي على 12502 صوت، في حين حصل المرشح حسين عبدربه محمد طلب على 9130 صوتًا. 

 

وكان قد تم تجهيز ١٦٨ مركزًا انتخابيًّا بإجمالي ١٨٢ لجنة فرعية، وعدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٩٦٦٠ ناخبًا، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بـ مدينة الإسماعيلية، بعدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهدًا أزهريًّا، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.
 

وجرت جولة الإعادة بمحافظة الإسماعيلية على ثلاثة مقاعد بالثلاث دوائر الانتخابية حيث تجرى الإعادة على مقعد بكل دائرة، وتستعد الدائرة الأولي لاستقبال (٤٦١٢٦٦) ناخبًا من خلال (٦٦) مركزًا انتخابيًّا. 
 
كما تستقبل الدائرة الثانية ١٧٣٣٢٩ ناخبًا من خلال ٢٤ مركزًا انتخابيًّا. 

 

محافظ الإسماعيلية يتابع سير العملية الانتخابية "جولة الإعادة" لبرلمان ٢٠٢٥ بمقر لجنة المركز الثقافي بمركز فايد  

وعلى صعيد آخر، كان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تفقد مساء الخميس، المقر الانتخابي بالمركز الثقافي بـ مركز فايد، والذي يستقبل الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥م "جولة الإعادة" منذ أمس الأربعاء واليوم الخميس ١٧، و١٨ ديسمبر الجاري؛ وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب "جولة الإعادة"، في إطار حرصه على الاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.   

 

محافظ الإسماعيلية يؤكد على المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية 

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال جولته، متابعته المستمرة مع الجهاز التنفيذي حتى انتهاء عمل اللجان بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه يتابع شخصيًّا سير العملية الانتخابية داخل اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول.  

