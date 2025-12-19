18 حجم الخط

شهدت فعاليات الملتقى الرابع لضمان جودة التعليم الأزهري والذى عقدت فعالياته بـقطاع المعاهد الأزهرية، تكريم إدارة الجودة بـ منطقة الإسماعيلية، ضمن الإدارات المتميزة على مستوى الجمهورية.

إشادة بأعضاء الفريق

من جانبه أكد الدكتور تامر بدران مدير إدارة الجودة بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية أن هذا التكريم يأتي تتويجا لجهود مخلصة وعمل دؤوب بذلته إدارة جودة التعليم بمنطقة الإسماعيلية.

ووجه بدران الشكر لكافة أعضاء إدارة الجودة وذلك تقديرا لجهودهم في حصول المعاهد الأزهرية على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.



الملتقى الرابع لجودة التعليم الأزهري يكرم منطقة الإسماعيلية

وخلال فعاليات الملتقى تم منح مدير إدارة جودة التعليم بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية درع الملتقى، ويعد هذا التكريم رسالة تقدير وتحفيز لمواصلة مسيرة التميز ودعما لرؤية الأزهر الشريف في تحقيق تعليم أزهري رائد يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

احتفالية الأزهر الشريف بملتقى الجودة

جاء التكريم على هامش الاحتفالية التي جاءت برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفي حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم الأزهري.



الملتقى الرابع لجودة التعليم الأزهري يكرم منطقة الإسماعيلية

ترسيخ مفاهيم جودة التعليم بالمعاهد الأزهرية

قال الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الاعتماد التعليمي ليس إجراء إداريا فحسب، بل هو منهج متكامل للتطوير والتحسين المستمر، يسهم في ترسيخ ثقافة التميز داخل المعاهد الأزهرية، ويضمن تقديم مخرجات تعليمية قادرة على خدمة الدين والوطن والإنسانية جمعاء.

الملتقى الرابع لجودة التعليم الأزهري يكرم منطقة الإسماعيلية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد منهج متكامل للتطوير

وأضاف خلال كلمته بالملتقى الرابع لضمان جودة التعليم الأزهري، أن الجودة اليوم أصبحت مطلبا شرعيا ووطنيا؛ إذ دعا ديننا الحنيف إلى الإتقان في كل عمل، فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»، ومن هنا يلتقي المنهج الديني الأصيل مع المنهج العلمي الحديث في ميدان الجودة والاعتماد.

